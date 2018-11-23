Сотрудники госавтоинспекции уже начали останавливать водителей: они проверяют, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю. От этого напрямую зависит безопасность на дорогах. Почему тянуть больше нельзя, что грозит нарушителям, и какие шины лучше выбрать для московской зимы?

Сотрудники госавтоинспекции уже начали останавливать водителей: они проверяют, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю. От этого напрямую зависит безопасность на дорогах. Почему тянуть больше нельзя, что грозит нарушителям, и какие шины лучше выбрать для московской зимы?На столичных дорогах сразу видно тех, кто переобулся, и тех, кто решил подождать. Одни едут уверенно, других заносит на каждом повороте. К традиционному в начале зимы "дню жестянщика" Виктор решил подготовиться заранее.- Прогнозы неутешительные, уже на следующей неделе обещают не просто снег, а еще оледенение, поэтому решил — пора. Времени оттягивать больше нет.Пока вся Москва меняет миллионы колес, автосервисы зарабатывают полугодовую прибыль. Работают в несколько смен."Люди сначала смотрят в окно на погоду, потому уже думают — менять или не менять. Но ждут до последнего, как правило", — рассказывает автослесарь Константин Шумский.Синоптики предупреждают: день "Х" наступил."Ночные температуры в Москве и области — от минус двух до минус семи градусов, дневные — от ноля до минус пяти. Снег будет падать, чуть-чуть подтаивать при этих температурах, близких к нулевой отметке, и затем подмерзать при отрицательных значениях", — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Такие колебание температуры самые опасные — дороги превращаются в каток. Тянуть резину дальше уже опасно: при температуре, близкой к нулю, эластичность летних шин теряется, а сцепление с дорогой становится в разы меньше. Поэтому в Центре организации дорожного движения призывают водителей поменять покрышки как можно скорее и не рисковать.- Товарищ водитель, какую резину используете?Этого вопроса теперь боятся многие водители: по новым правилам, с 11 ноября ездить можно только на зимней резине. Правда инспекторы успокаивают: штраф за нарушение не предусмотрен."Человек выбирает сам, когда ему перейти на ту или иную резину. Но Госавтоинспекция ознакамливает, рекомендует. Аварийность на дорогах связана, конечно, с переходом с летней резины на зимнюю резину. Происходит наибольший пик ДТП", — говорит инспектор ДПС Александр Рагушин.Только с начала этой недели в Москве — сотни мелких аварий. Виновники — водители на летней резине."В зимних условиях, не имея специальных добавок, она, грубо говоря, дубеет, и ведет себя как полупластмасса на дороге. Поэтому она скользит и на чистом асфальте", — объясняет доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса МАДИ Вадим Янчевский.Какие шины брать — фрикционные, в народе "липучки", или шипованные — каждый водитель решает сам. У первых — тысячи протекторов. При движении они деформируются и, как коготки, цепляются за асфальт. А вот шипы в городских условиях надежны не всегда."Самое лучшее проявление свойств шипов — когда автомобиль движется на уплотненном снеге, покрытом тонким слоем льда. Он тогда шипом пробивает эту кромку, корку льда, цепляется и улучшает сцепные характеристики", — говорит Вадим Янчевский.Причем в этом году специальный знак "Шипы" устанавливать не обязательно — эксперты пришли к выводу, что он путает водителей. А вот для тех, кто тянет со сменой резины, предлагают увеличивать стоимость страховки.