Москва решительно осуждает вторжение косовского спецназа в сербонаселенную часть Косовской Митровицы: это очередная провокация Приштины, при этом Запад фактически не реагирует на новое обострение ситуации.

Москва решительно осуждает вторжение косовского спецназа в сербонаселенную часть Косовской Митровицы: это очередная провокация Приштины, при этом Запад фактически не реагирует на новое обострение ситуации.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве иностранных дел России.23 ноября в северной части города Косовска-Митровица четверо сербов были задержаны бойцами спецподразделения ROSU, входящего в состав министерства внутренних дел Косово. 22 ноября Приштина приняла решение о повышении в крае на 100% пошлины на все сербские товары, после чего местные сербы запланировали мирные акции протеста на 23 ноября.На Смоленской площади расценили задержание сербов как очередную провокацию со стороны властей частично признанного государства, направленную на создание неалбанцам невыносимых условиях проживания и вытеснении их из края.МИД России недоумевает, почему на фоне фактически этнических чисток и торговой войны международные силы в Косово, которые располагаются там, на основе мандата Совета Безопасности ООН, самоустранились в данной ситуации.Внешнеполитическое ведомство России подчеркнуло, что такое странное поведение свидетельствует либо о том, что США и ЕС потакают косоварам в их агрессивной политике, либо не в состоянии "обуздать своих подопечных".Отмечается, что на фоне бездействия международных сил особенно важными представляются усилия руководства Сербии, предпринимающего попытки снизить напряженность.Город Косовска-Митровица располагается на севере Косово. Он охраняется, как и все города Косова, полицейскими отрядами KFOR (международные силы под руководством НАТО).Белград считает автономный край Косово и Метохию частью Сербии, который находится под протекторатом ООН. Власти части признанной Республики Косово считают Северное Косово своей территорией. Де факто Северное Косово не находится в подчинении ни властей Сербии, ни частично признанной Республики Косово, а находится под международным управлением на основании резолюции № 1244 Совета Безопасности ООН.