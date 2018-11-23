Также молодые люди воровали магнитолы и колонки

Также молодые люди воровали магнитолы и колонкиВ Муромском районе молодых людей, 18 и 19 лет, подозревают в кражах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В начале ноября этого года подростки ночью слили 12 литров бензина из бака чужого автомобиля. Об этом сообщил местный житель, ставший свидетелем преступления.Полицейские задержали преступников спустя несколько часов. Молодые люди во всем признались. Во время обыска в их автомобиле нашли канистру с бензином.Выяснилось, что это не единственная кража подростков. Они стащили аккумуляторную батарею, автомагнитолу и акустические колонки из автомобиля, принадлежащего местному жителю. Ущерб превысил 6 тысяч рублей.Расследование уголовных дел продолжается.