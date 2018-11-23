В машине фигуранта оперативники обнаружили более полукилограмма маковой соломы.
Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).
Подозреваемый был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков при проведении совместных с инспекторами ОГИБДД оперативных мероприятий.
В машине, за рулем которой находился ранее судимый местный житель, полицейские обнаружили полимерный пакет с содержимым растительного происхождения. Заключением проведенного впоследствии исследования подтверждено, что в пакете находилась маковая солома общей массой 568,3 грамма.
Свою вину подозреваемый признал, пояснив, что маковую солому сорвал на одном из заброшенных садовых участков.
Расследование уголовного дела продолжается.