В машине фигуранта оперативники обнаружили более полукилограмма маковой соломы.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Подозреваемый был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков при проведении совместных с инспекторами ОГИБДД оперативных мероприятий.В машине, за рулем которой находился ранее судимый местный житель, полицейские обнаружили полимерный пакет с содержимым растительного происхождения. Заключением проведенного впоследствии исследования подтверждено, что в пакете находилась маковая солома общей массой 568,3 грамма.Свою вину подозреваемый признал, пояснив, что маковую солому сорвал на одном из заброшенных садовых участков.Расследование уголовного дела продолжается.