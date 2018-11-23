Микробы, найденные на МКС, генетически похожи на патогенные микроорганизмы, обнаруженные в разных местах Земли.

На Международной космической станции были идентифицированы бактерии рода Enterobacter (энтеробактерии). Они генетически похожи на патогенные микробы, обнаруженные в разных местах Земли.15 штаммов энтеробактерий были обнаружены в образцах, собранных в 2015 году в уборной МКС и вблизи тренажёров для физических упражнений.Авторы секвенировали геном найденных микроорганизмов и сравнили его с уже изученными геномами энтеробактерий (всего известен 1291 штамм)."Мы обнаружили, что геномы пяти штаммов Enterobacter с МКС были генетически наиболее похожи на три штамма, недавно обнаруженные на Земле. Эти три штамма принадлежат одному из видов бактерий под названием Enterobacter bugandensis, который, как было обнаружено, вызывал заболевание у новорождённых и ослабленных пациентов, которые были приняты в трёх разных больницах (в Восточной Африке, штате Вашингтон и Колорадо)", – рассказывает Кастури Венкатесваран (Kasthuri Venkateswaran) из NASA, соавтор научной статьи, которая готовится к выходу в журнале BMC Microbiology.В частности, общими у "земных" и "космических" штаммов оказались 112 генов, которые у первых вовлечены в механизмы заражения человека, развития болезни и защиты от лекарств.E. bugandensis относится к так называемым оппортунистическим инфекциям. Они обычно не приводят к развитию заболевания у здоровых людей, но атакуют организм, ослабленный другой болезнью, старостью или иными негативными факторами.Вероятнее всего, к тому же типу "спящих бомб" относятся и бактерии, открытые на МКС. Компьютерное моделирование показало, что с вероятностью 79% они могут вызывать заболевание при неблагоприятных для организма условиях.Ещё более настораживает, что E. bugandensis устойчивы ко множеству лекарственных препаратов. Если их "космические собратья" обладают столь же мощной защитой, это может стать серьёзной проблемой.Авторы подчёркивают, что непосредственной угрозы здоровью космонавтов на данный момент нет. Однако, учитывая склонность микробов к мутациям и горизонтальному обмену генами, не исключена вероятность появления на МКС по-настоящему опасного штамма.Теперь исследователям предстоит поставить опыты на животных, чтобы проверить, действительно ли обнаруженные бактерии могут стать причиной заболевания.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о бактериях, которые "поедают" МКС, и о переписи микробов на борту космической станции.