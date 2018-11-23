Верховная рада поддержала в первом чтении предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о закреплении в конституции стратегического курса страны в НАТО и ЕС.

Верховная рада поддержала в первом чтении предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о закреплении в конституции стратегического курса страны в НАТО и ЕС.Как передает ТАСС, при необходимом минимуме в 226 голоса, документ одобрили 311 украинских парламентариев.До голосования перед депутатами выступил Порошенко, который заявил, что подготовленный законопроект получил одобрение Конституционного суда Украины и теперь должен служить дополнительной страховкой от "реванша пророссийских, антинатовских, антиевропейских сил". При этом президент Украины подчеркнул, что во втором чтении документ будет приниматься в феврале 2019 года.Авторы предлагают законодательно закрепить в основном законе страны формулировку о том, что украинцы являются европейским народом, а курс государства в НАТО и Евросоюз — необратим. Планируется закрепить в конституции и формулировку о том, что президент выступит гарантом того, что страна полноправно войдет в североатлантический союз и ЕС.