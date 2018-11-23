На улицу Балакирева вернутся автобусы. После закрытия 31-го маршрута, там остались только 10-ые троллейбусы. Жители возмущались - а как добираться, если рогатые встанут?!

На улицу Балакирева вернутся автобусы. После закрытия 31-го маршрута, там остались только 10-ые троллейбусы. Жители возмущались - а как добираться, если "рогатые" встанут?!И вот с понедельника в городе появится автобусный маршрут № 2. Он "свяжет" Балакирева с Добрым, причём автобусы будут ходить через промзону на Тракторной.До Нового года маршрут запускается в тестовом режиме. Его протяжённость - 12-ть и 6-ть десятых километра.Схема движения автобусного маршрута №2:ул.Балакирева - Школа №2 - ул.Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - ул.Белоконской - ул.Тракторная - Мегаторг - ПК Поком - ул.Электрозаводская - ул.Почаевская - Князь-Владимирское кладбище - Владимирский химический завод - ул.Дмитрия Погодина - Детская больница - Дом мебели - Развлекательный комплекс Русь-кино - универмаг Восток - ул.Комиссарова - ул.Егорова - Сады на Добросельской - Городская больница №5 - Суздальский пр-т - Детская больница - ул.Дмитрия Погодина - Владимирский химический завод - Князь-Владимирское кладбище - ул.Почаевская - ул.Электрозаводская - ПК Поком - Мегаторг - ул.Тракторная - ул.Белоконской - Марьинка - Педагогический институт - ул.Красноармейская - Школа №2 - ул.Балакирева.