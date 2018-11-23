Потерпевший рассказал, что из межквартирного холла пропала его инвалидная коляска...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 40-летнего приезжего по подозрению в краже инвалидной коляски у пенсионера.В полицию поступило сообщение от 76-летнего мужчины, проживающего на Ярцевской улице. Он рассказал, что из межквартирного холла пропала его инвалидная коляска.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых недалеко от места происшествия.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников противоправного деяния.