Специалисты Питтсбургского университета научились возвращать дряхлеющие мышцы к изначальному уровню работоспособности. Исследователи выяснили, почему по мере старения они теряют способность к заживлению.

СпециалистыПиттсбургского университета научилисьвозвращать дряхлеющие мышцы к изначальному уровню работоспособности. Исследователивыяснили, почему по мере старения они теряют способность к заживлению.Оказалось, что причиной этого процессаявляется понижение активности белка клото. Ученые испытали препарат, способныйулучшить мышечную регенерацию.В результате эксперимента повышенная активностьданного белка увеличивала срок жизни подопытных мышей. Дефицит же клото ускорялстарение. Было доказано, что молекула защищает мозг от воспалений ипредотвращает развитие старческих заболеваний центральной нервной системы, сообщаетMedicalXpress.В ходе исследованияспециалисты проверяли на животных белковую терапию, давая им препарат SS-31.Оказалось, что у получавших лекарство грызунов улучшались процессы регенерации.Ученыеполагают, что новый метод поможет восстановлению пожилых людей. Но дляопределения правильной дозировки необходимы дополнительные исследования.Как писали "Дни.ру",ранее британские ученые разработали новые соединения, которые позволяютзатормозить процесс старения в клетках организма. Они обозначаютсякак AP39, AP123 и RT01. Исследователи уверены ,что лекарство, котороебудет создано на их основе, позволит не только увеличить продолжительностьжизни человека, но и улучшить ее качество.