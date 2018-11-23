Сотрудники киносайта Indiewire опубликовали список лучших мультсериалов. На первом месте оказалось шоу Конь БоДжек, пятый сезон которого вышел осенью. Также в тройке лидеров Симпсоны и Спецагент Арчер.
Сотрудники киносайта Indiewire опубликовали список лучших мультсериалов. На первом месте оказалось шоу "Конь БоДжек", пятый сезон которого вышел осенью. Также в тройке лидеров "Симпсоны" и "Спецагент Арчер".
Сериал "Конь БоДжек" посвящен антропоморфному коню, который в 1980-х был актером в популярной телекомедии, а сейчас переживает кризис среднего возраста и пытается вернуть былую славу.
Семейный телесериал "Симпсоны" выходит непрерывно с 1989 года. За это время показали 646 20-минутных серий. В настоящий момент идет 30-й сезон проекта.
Стартовавший в 2009 году мультсериал "Спецагент Арчер" рассказывает о приключениях шпиона, который работает на частное разведывательное агентство. Действие двух последних сезонов разворачивается во снах главного героя, пребывающего в коме.
В первую десятку рейтинга мультфильмов от Indiewire вошли также:
"Дарья" (Daria);
"Закусочная Боба" (Bob’s Burgers);
"Озорные анимашки" (Animaniacs);
"Гравити Фолз" (Gravity Falls);
"Время приключений" (Adventure Time);
"Рик и Морти" (Rick and Morty);
"Южный парк" (South Park).
На последних позициях хит-парада находятся:
"Сейлор Мун" (Sailor Moon);
"Губка Боб, Квадратные Штаны" (Spongebob Squarepants);
"Аватар: Легенда об Аанге" (Avatar: The Last Airbender);
"Утиные истории" (Duck tales);
"Дружба — это чудо" (My Little Pony);
"Флинтстоуны" (The Flintstones);
"Повторная загрузка" (Reboot).