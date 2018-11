Сотрудники киносайта Indiewire опубликовали список лучших мультсериалов. На первом месте оказалось шоу Конь БоДжек, пятый сезон которого вышел осенью. Также в тройке лидеров Симпсоны и Спецагент Арчер.

Сотрудники киносайта Indiewire опубликовали список лучших мультсериалов. На первом месте оказалось шоу "Конь БоДжек", пятый сезон которого вышел осенью. Также в тройке лидеров "Симпсоны" и "Спецагент Арчер".Сериал "Конь БоДжек" посвящен антропоморфному коню, который в 1980-х был актером в популярной телекомедии, а сейчас переживает кризис среднего возраста и пытается вернуть былую славу.Семейный телесериал "Симпсоны" выходит непрерывно с 1989 года. За это время показали 646 20-минутных серий. В настоящий момент идет 30-й сезон проекта.Стартовавший в 2009 году мультсериал "Спецагент Арчер" рассказывает о приключениях шпиона, который работает на частное разведывательное агентство. Действие двух последних сезонов разворачивается во снах главного героя, пребывающего в коме.В первую десятку рейтинга мультфильмов от Indiewire вошли также:"Дарья" (Daria);"Закусочная Боба" (Bob’s Burgers);"Озорные анимашки" (Animaniacs);"Гравити Фолз" (Gravity Falls);"Время приключений" (Adventure Time);"Рик и Морти" (Rick and Morty);"Южный парк" (South Park).На последних позициях хит-парада находятся:"Сейлор Мун" (Sailor Moon);"Губка Боб, Квадратные Штаны" (Spongebob Squarepants);"Аватар: Легенда об Аанге" (Avatar: The Last Airbender);"Утиные истории" (Duck tales);"Дружба — это чудо" (My Little Pony);"Флинтстоуны" (The Flintstones);"Повторная загрузка" (Reboot).