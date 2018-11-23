Регина Тодоренко и Влад Топалов снялись в ролике для известного журнала, в котором задавали друг другу различные вопросы. Певец не смог ответить, какого цвета глаза у его любимой женщины, от чего Регина пришла в ужас.

Регина Тодоренко и Влад Топалов снялись в ролике для известного журнала, в котором задавали друг другу различные вопросы. Певец не смог ответить, какого цвета глаза у его любимой женщины, от чего Регина пришла в ужас.Шуточное видео Регина Тодоренко опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. телеведущая и певец сидят рядом, при этом она зачитывает вопросы артисту."Какого цвета мои глаза? Хочется их сейчас закрыть", – со смехом сказала Тодоренко. "Карие", – ответил Влад Топалов. Телеведущая впала в ужас от его слов. "Ты, что, шутишь? Подумай еще, пожалуйста. Не позорься", – сказала Регина, прикрывая глаза рукой. Тот сказал: "зеленые" и снова ошибся. "Боже, не позорь меня", – отреагировала Тодоренко. "Ну, не помню я", – сознался Влад. "В смысле?" – озадаченно сказала Регина.Были и другие вопросы. К примеру, Тодоренко поинтересовалась, какую музыку она слушает в машине, и Топалов ответил, что "ужасную". Регина рассмеялась, сказав, что знала его ответ. И влюбленные посмеялись вместе.В комментариях пользователи неоднозначно отреагировали на ролик. Кто-то удивился, что Топалов не знает цвета глаз у Тодоренко. "Не знать цвет глаз любимой женщины странно(( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Вы такие классные приятно на вас смотреть", "Это так милооооо, несколько раз пересмотрела", "Нет любви между ними , видимо просто пошли на компромисс , перед рождением малыша , а дальше , скорее всего, каждый пойдет своим путем ... Главное , чтобы все были счастливы !" – высказались подписчики.Ранее стало известно, что Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились. К такому выводу пришли зрители нового клипа певца, в котором он и его возлюбленная продемонстрировали обручальные кольца. Отметим, что это вполне логичный поступок, ведь вскоре у пары должен появиться ребенок.