Президенту Украины пора прекращать повторять заученную мантру про Крым, его все равно не вернешь. Лучше бы Петр Порошенко выучил азбучную истину о том, история не терпит сослагательного наклонения

Президенту Украины пора прекращать повторять заученнуюмантру про Крым, его все равно невернешь. Лучше бы Петр Порошенко выучил азбучную истину о том, история не терпитсослагательного наклоненияГлава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе ответилукраинскому лидеру, который заявил, что Украина не потеряла бы Крым, еслибы была членом НАТО в 2014 году."Такого рода деятелям нужно по утрам повторятьазбучные истины об истории, которая не терпит сослагательногонаклонения", – сказал крымский политик в интервью РИА Новости.Видимо Порошенко забыл, что крымчане восстали противтех процессов, которые шли в Киеве и высказали свое мнение на законном референдуме,продолжил Иоффе.По его словам, Порошенко пытается подстроить воссоединениеКрыма под схему, что кто-то кого-то завоевал, упорно забывая, что Крымвначале провозгласил независимость, а уже потом стал частью России.Наканунеукраинский лидер унизительно просил у Верховной рады, чтобы она срочнорассмотрела законопроект, которым предлагается закрепить в конституции курсстраны в Евросоюз и НАТО. В 2014 году Украинаперестала быть внеблоковой страной и отказалась от нейтрального статуса.Сейчас Киевмечтает вступить в НАТО, забывая при этом, что путь в Североатлантическийальянс закрыт странам, имеющим территориальные проблемы и неурегулированныеспоры с соседями.Чтобы мечта стала реальностью, Украине необходимоотказаться от притязаний на Крым и урегулировать мирным способом конфликт вДонбассе. Но даже если это произойдет сегодня, эксперты полагают, что Киев несможет претендовать на членство в альянсе ближайшие 20 лет.