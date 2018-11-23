Президенту Украины пора прекращать повторять заученную
мантру про Крым, его все равно не
вернешь. Лучше бы Петр Порошенко выучил азбучную истину о том, история не терпит
сослагательного наклонения
Президенту Украины пора прекращать повторять заученную
мантру про Крым, его все равно не
вернешь. Лучше бы Петр Порошенко выучил азбучную истину о том, история не терпит
сослагательного наклонения
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе ответил
украинскому лидеру, который заявил, что Украина не потеряла бы Крым, если
бы была членом НАТО в 2014 году.
"Такого рода деятелям нужно по утрам повторять
азбучные истины об истории, которая не терпит сослагательного
наклонения", – сказал крымский политик в интервью РИА Новости.
Видимо Порошенко забыл, что крымчане восстали против
тех процессов, которые шли в Киеве и высказали свое мнение на законном референдуме,
продолжил Иоффе.
По его словам, Порошенко пытается подстроить воссоединение
Крыма под схему, что кто-то кого-то завоевал, упорно забывая, что Крым
вначале провозгласил независимость, а уже потом стал частью России.
Накануне
украинский лидер унизительно просил у Верховной рады, чтобы она срочно
рассмотрела законопроект, которым предлагается закрепить в конституции курс
страны в Евросоюз и НАТО. В 2014 году Украина
перестала быть внеблоковой страной и отказалась от нейтрального статуса.
Сейчас Киев
мечтает вступить в НАТО, забывая при этом, что путь в Североатлантический
альянс закрыт странам, имеющим территориальные проблемы и неурегулированные
споры с соседями.
Чтобы мечта стала реальностью, Украине необходимо
отказаться от притязаний на Крым и урегулировать мирным способом конфликт в
Донбассе. Но даже если это произойдет сегодня, эксперты полагают, что Киев не
сможет претендовать на членство в альянсе ближайшие 20 лет.