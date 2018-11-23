Полузащитник лондонского Челси и сборной Франции Нголо Канте поставил подпись под новым долгосрочным соглашением с аристократами. Срок нового контракта между сторонами рассчитан на пять лет и истекает летом 2023 года.

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Франции Нголо Канте поставил подпись под новым долгосрочным соглашением с "аристократами". Срок нового контракта между сторонами рассчитан на пять лет и истекает летом 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Финансовая сторона договора не известна, однако ранее 33Live.RuRu сообщали о том, что руководство клуба из столицы Англии благодаря новому контракту намерено сделать его самым высокооплачиваемым футболистом "Челси". Его недельный оклад будет составлять 290 тысяч евро.We have some great news…✍️ @nglkante has signed a new contract!#Kante2023https://t.co/FTN6Uy2vmB— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 ноября 2018 г.Напомним, что Канте стал игроком "синих" летом 2016 года, когда перешел из "Лестера". За время выступлений в "Челси" французский хавбек стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.