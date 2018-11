Популярная американская рэперша Ники Минаж подарила жителям нью-йоркского района Куинс, где выросла звезда, более 500 индеек в честь Дня благодарения. Сотни местных жителей пришли на встречу с певицей.

Сотни местных жителей пришли на встречу с певицей, сообщает People."Кто сказал, что рэперы не отдают дань уважения своему району?", — написал в "Твиттере" один из полицейских, с которым Минаж сфотографировалась во время визита в Куинс.I think the Commanding Officer was negotiating to become Nicki minaj's new manager. Im pulling for you Inspector. #nikiminajturkeygiveaway pic.twitter.com/9ZDNLRvbVp— NYPD 113th Precinct (@NYPD113Pct) 22 ноября 2018 г.Артистка не отказывала в совместных фотографиях и автографах никому, даже, на первый взгляд, чуждым ее образу жизни стражам порядка.Who says rappers don't give back to the neighborhood they come from? @NICKIMINAJ came out and gave over 500 turkeys to the residence of South Jamaica. @NYPDCommAffairs @NYPDnews @NYPDQueensSouth pic.twitter.com/sItzqN1jY8— NYPD 113th Precinct (@NYPD113Pct) 22 ноября 2018 г.View this post on Instagramjust gorgeous