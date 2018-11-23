Многоцелевой вертолет Ми-38Т, разработанный специально для Министерства обороны России, впервые поднялся в воздух. Испытательный полет прошел в Подмосковье, на аэродроме авиационного завода имени М.Л. Миля.

Многоцелевой вертолет Ми-38Т, разработанный специально для Министерства обороны России, впервые поднялся в воздух. Испытательный полет прошел в Подмосковье, на аэродроме авиационного завода имени М.Л. Миля, сообщает агентство ТАСС.На данный момент известно, что Министерство обороны закупает две подобных машины. В холдинге "Вертолеты России" особо отметили, что на 99% Ми-38Т состоит из отечественных комплектующих.Напомним, первые испытания начались еще в начале ноября. Но тогда новый вертолет только оторвался от земли и завис, в то время как 23 ноября выполнил полноценный полет.Военный Ми-38 отличатся от гражданского. Например, он имеет топливные баки с системой защиты от взрыва, крепления для дополнительных емкостей с горючим, военный комплекс связи, а кресла экипажа Ми-38Т приспособлены для полета в морских спасательных костюмах.Ми-38Т должен стать промежуточным звеном между транспортными Ми-8 и Ми-26. На борт новый вертолет способен взять до 5 тонн груза, а на внешней подвеске помещается до 6 тонн. Максимальная скорость машины – 290 километров в час.