Несколько машин едва не оказались засыпаны обломками снесенного бизнес-центра Северянин на северо-востоке Москвы - высотка частично обрушилась на проезжую часть. Один из рабочих снял уничтожение высотного здания на видео.

Несколько машин едва не оказались засыпаны обломками снесенного бизнес-центра "Северянин" на северо-востоке Москвы — высотка частично обрушилась на проезжую часть. Один из рабочих снял уничтожение высотного здания на видео."Все! Три месяца ждали", — отметил автор ролика.На кадрах видно, как наполовину снесенный деловой центр сложился пополам, при этом часть обломков накрыла дорогу и тротуар, где в тот момент находились люди. Судя по комментариям рабочих, они перекрыли проезжую часть, но непосредственно перед сносом регулировщик пропустил несколько машин.Водители успели выехать из зоны поражения — пыльное облако и обломки с легкостью "перемахнули" через ограждение и плотной завесой накрыли дорогу.