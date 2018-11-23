Татьяна Буланова, оформившая развод с Владиславом Радимовым, не исключает возможности снова выйти замуж. Зато семейный статус сменил ее первый муж, продюсер Николай Тагрин.

Татьяна Буланова, оформившая развод с Владиславом Радимовым, не исключает возможности снова выйти замуж. Зато семейный статус сменил ее первый муж, продюсер Николай Тагрин.Журналисты пообщались с Татьяной Булановой, которая приняла участие в юбилейном концерте своего друга, певца и композитора Альберта Асадуллина в БКЗ "Октябрьский". Популярная исполнительница выглядела великолепно, поэтому репортеры предположили, что артистка влюблена и счастлива в новых отношениях.Буланова не исключила, что может выйти замуж в третий раз. "Теоретически да, почему нет? Я себя хоронить не собираюсь", – сообщила представителям СМИ певица. А ее продюсер Николай Тагрин, который, к слову, был ее первым мужем, компетентно сообщил: "Сватается к ней один танцор, да денег у него нет".Буланова немедленно отреагировала, сказав, что Тагрин шутит, и сменила тему, объявив о том, что ее экс-супруг недавно женился на женщине, с которой встречался на протяжении нескольких лет. Николай Тагрин не стал отпираться. "Женись давай, старый пень", – сказала она. Вот я и женился", – цитирует продюсера Татьяны Булановой .Отметим, что у певицы и ее продюсера есть взрослый сын Александр. Возможно, в скором времени Татьяна станет бабушкой. "У сына есть невеста, мне очень нравится эта девочка своей скромностью и порядочностью. Она не похожа на легкомысленную, как сейчас говорят, чику. Хорошая, серьезная и душевная. А пожелание будущим невесткам только одно – чтобы они искренне любили моих сыновей. Наверняка об этом мечтает любая свекровь!" – в недавнем интервью заявила исполнительница.