Престарелая супруга
Гогена Солнцева не теряет надежды на примирение. Екатерина Терешкович публично попросила прощения
у возлюбленного.
Престарелая супруга
Гогена Солнцева не теряет надежды на примирение. Екатерина Терешкович публично попросила прощения
у возлюбленного.
Под очередной публикацией Гогена в Instagram
появился комментарий пользователя, под ником ekaterina_tereshkovich. "Гоген, прости меня!" – написал он.
Отметим, что после ужасной выходки жены на шоу у Андрея Малахова, Гоген перестал общаться с благоверной. Шоумен не подходит к телефону и поменял замки в квартире. Видимо, объявившаяся в Сети пенсионерка, планирует уговорить мужа встретится, чтобы упасть в ноги и попросить прощения.
Примечательно, что
этот аккаунт, создан буквально день назад. В нем всего пять снимков, среди
которых несколько совместных фото Гогена и Екатерины и пару скриншотов
программы Андрея Малахова. На
странице нет не единого "живого" снимка или видео, которые бы
говорили о ее подлинности. С другой стороны, можно предположить, что
Терешкович, в силу возраста, не совсем разобралась с камерой на мобильном. К слову, ранее пожилая женщина говорила, что не
хочет заводить микроблог.
Между тем, у
многих фолловеров Солнцева аккаунт не вызвал никаких подозрений. Кто-то даже
решил дать престарелой жене шоумена несколько советов. "Вы перед дочерью в начале извинитесь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "привратись назад в
бабульку,милую,добрую,обязательно простит!"– писали интернет обыватели
Терешкович.
Напомним, недавно Солнцев приревновал свою престарелую супругу,
и после скандала Екатерина ушла из дома. За время ее отсутствия Гоген успел
установить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой. Однако Терешкович заподозрила мужа и
наследницу в интимной близости. Когда Полина появилась в студии "Прямого
эфира", Екатерина набросилась на собственную дочь с кулаками и выбила зуб.