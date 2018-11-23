Престарелая супруга Гогена Солнцева не теряет надежды на примирение. Екатерина Терешкович публично попросила прощения у возлюбленного.

Престарелая супругаГогена Солнцева не теряет надежды на примирение. Екатерина Терешкович публично попросила прощенияу возлюбленного.Под очередной публикацией Гогена в Instagramпоявился комментарий пользователя, под ником ekaterina_tereshkovich. "Гоген, прости меня!" – написал он.Отметим, что после ужасной выходки жены на шоу у Андрея Малахова, Гоген перестал общаться с благоверной. Шоумен не подходит к телефону и поменял замки в квартире. Видимо, объявившаяся в Сети пенсионерка, планирует уговорить мужа встретится, чтобы упасть в ноги и попросить прощения.Примечательно, чтоэтот аккаунт, создан буквально день назад. В нем всего пять снимков, средикоторых несколько совместных фото Гогена и Екатерины и пару скриншотовпрограммы Андрея Малахова. Настранице нет не единого "живого" снимка или видео, которые быговорили о ее подлинности. С другой стороны, можно предположить, чтоТерешкович, в силу возраста, не совсем разобралась с камерой на мобильном. К слову, ранее пожилая женщина говорила, что нехочет заводить микроблог.Между тем, умногих фолловеров Солнцева аккаунт не вызвал никаких подозрений. Кто-то дажерешил дать престарелой жене шоумена несколько советов. "Вы перед дочерью в начале извинитесь (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "привратись назад вбабульку,милую,добрую,обязательно простит!"– писали интернет обывателиТерешкович.Напомним, недавно Солнцев приревновал свою престарелую супругу,и после скандала Екатерина ушла из дома. За время ее отсутствия Гоген успелустановить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой. Однако Терешкович заподозрила мужа инаследницу в интимной близости. Когда Полина появилась в студии "Прямогоэфира", Екатерина набросилась на собственную дочь с кулаками и выбила зуб.