На премии Super Women
по версии журнала GQ все взгляды были прикованы к певицам Ани Лорак и Кети Топурии.
Артисток объединяет не только общая беда – предательство любимых мужчин, но и
любовь к откровенным нарядам.
На премии Super Women
по версии журнала GQ все взгляды были прикованы к певицам Ани Лорак и Кети Топурии.
Артисток объединяет не только общая беда – предательство любимых мужчин, но и
любовь к откровенным нарядам.
Известный в Сети
блогер Лена Миро, видимо вдохновившись , раскритиковала
слишком вызывающие наряды артисток. По ее словам, Ани и Кети пытаются доказать
всему миру, что все еще могут вызывать желание у противоположного пола.
"У нас женщина,
которой изменили, бросается панически доказывать свою сексуальную
востребованность. В ход идет откровенная одежда, каблуки, боевой раскрас, абонемент
в финтес-клуб (наконец-то!), пластические операции. Так женщина, которой
изменили, пытается объяснить миру, что с ней – все в порядке, что она пригодна
к сексуальному употреблению. Она -не дефективная, не бракованная, просто
мужик козлом оказался", – отметила блогер на своей странице в ЖЖ.
Лена уверена, что Лорак и Топурия стали жертвами ошибочных гендерных стереотипов,
которые очень распространены в России. "Чтобы общество женщину не осудило, она
обязана быть *** (Сексуально привлекательной. – Прим.ред.) или матерью. Либо
выгляди, как соска, либо роди. Только так ты можешь считаться успешной женщиной
в России образца 2018 года", – резюмировала Миро.
Напомним, что недавно в щекотливой ситуации оказался и муж певицы Ани
Лорак. Мурата сняли в караоке-баре с женщиной, совсем не похожей на его
супругу, в результате чего разразился скандал. Говорят, артистка оформляет
развод.
На адюльтере поймали и
возлюбленного Кети Топурии, рэпера Гуфа. 18-летняя девушка из Екатеринбурга заявила
журналистам, что уже несколько лет состоит в интимной связи с исполнителем. В
качестве доказательства она предъявила переписки и аудиосообщения.