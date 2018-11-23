На премии Super Women по версии журнала GQ все взгляды были прикованы к певицам Ани Лорак и Кети Топурии. Артисток объединяет не только общая беда – предательство любимых мужчин, но и любовь к откровенным нарядам.

На премии Super Womenпо версии журнала GQ все взгляды были прикованы к певицам Ани Лорак и Кети Топурии.Артисток объединяет не только общая беда – предательство любимых мужчин, но илюбовь к откровенным нарядам.Известный в Сетиблогер Лена Миро, видимо вдохновившись , раскритиковаласлишком вызывающие наряды артисток. По ее словам, Ани и Кети пытаются доказатьвсему миру, что все еще могут вызывать желание у противоположного пола."У нас женщина,которой изменили, бросается панически доказывать свою сексуальнуювостребованность. В ход идет откровенная одежда, каблуки, боевой раскрас, абонементв финтес-клуб (наконец-то!), пластические операции. Так женщина, которойизменили, пытается объяснить миру, что с ней – все в порядке, что она пригоднак сексуальному употреблению. Она -не дефективная, не бракованная, простомужик козлом оказался", – отметила блогер на своей странице в ЖЖ.Лена уверена, что Лорак и Топурия стали жертвами ошибочных гендерных стереотипов,которые очень распространены в России. "Чтобы общество женщину не осудило, онаобязана быть *** (Сексуально привлекательной. – Прим.ред.) или матерью. Либовыгляди, как соска, либо роди. Только так ты можешь считаться успешной женщинойв России образца 2018 года", – резюмировала Миро.Напомним, что недавно в щекотливой ситуации оказался и муж певицы АниЛорак. Мурата сняли в караоке-баре с женщиной, совсем не похожей на егосупругу, в результате чего разразился скандал. Говорят, артистка оформляетразвод.На адюльтере поймали ивозлюбленного Кети Топурии, рэпера Гуфа. 18-летняя девушка из Екатеринбурга заявилажурналистам, что уже несколько лет состоит в интимной связи с исполнителем. Вкачестве доказательства она предъявила переписки и аудиосообщения.