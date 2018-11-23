Алексей Панин дал пресс-конференцию, в которой рассказал о своем фильме, где выступает в качестве режиссера. В картине сыграла и его дочь Анна.

Алексей Панин дал пресс-конференцию, в которой рассказал о своем фильме, где выступает в качестве режиссера. В картине сыграла и его дочь Анна.Алексей Панин снимает свою дебютную картину "Я вернулся". В фильме задействованы сплошь скандально известные актеры: Никита Джигурда, Владимир Епифанцев. А еще в съемках приняли участие Юлия и Стас Костюшкины и даже дочь Панина Анна.Для девочки это оказалась первая работа в кино. По словам Алексея Панина, Анна поняла, насколько тяжел труд актера. "Съемки это не развлечение, это работа, она даже плакала несколько раз, потому что она падала, ей приходилось недоедать, сидела ела какую-то похлебку на асфальте, не хочу перехваливать, но думаю, что получилось. Не хочу раскрывать все тайны. Мы могли ругаться, но все равно мы друг друга любим", – рассказал Алексей Панин.Впрочем, и для самого Панина эти съемки оказались трудны. Лишь с помощью артистов Алексей смог не сдаться. "Я думал, что я все знаю о кино, я почувствовал себя мэтром. Оказалось, что я не знаю ничего. Это невероятно сложно, тяжело эмоционально и физически. Приходилось контролировать практически все. Когда это проект, к которому я шел 20 лет. Я не пил, не курил, поправился, начал даже сдуру заниматься спортом. Если бы не артисты, которые меня приводили в чувство как ребенка, успокаивали, у меня бы все посыпалось, я уже ничего не понимал", – признался артист.Панин подчеркнул, что все актеры в картине работали бесплатно. "Никита Джигурда зарядил всех позитивом, все ждали от него чего-то странного, мне жаль людей, которые воспринимают его как скандального человека. Он замечательный актер, работать с ним одно удовольствие. Моя мама сказала, что более светлого человека она не встречала", – сообщил Панин.