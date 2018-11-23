Член комитета Госдумы по труду Сергей Вострецов пояснил свой совет людям с одним или несколькими высшими образованием идти в маляры. Депутат пояснил, что имел в виду людей, которые годами сидят на бабушкиной пенсии и ждут престижную работу, вместо того, чтобы согласиться на вакансии биржи труда.

Слова члена комитета Госдумы по труду Сергея Вострецова, ранее предложившего самозанятым самим платить все взносы, вновь вызвали бурное обсуждение в Сети.Речь идет о предложении депутата людям с одним или несколькими высшими образованиями идти "в маляры". Позже в комментарии РИА Новости Вострецов пояснил, что на самом деле имел в виду.По его словам, к нему в приемную нередко обращаются молодые люди с просьбой помочь найти высокооплачиваемую работу – например, в "Газпроме". При этом на меньшее они соглашаться не хотят, а сидят на бабушкиной пенсии и годами ищут статусную работу, вместо того, чтобы пойти на вакансии, которые есть на бирже труда (например, маляра или уборщицы)."Они 10 лет могут искать работу под себя и не найти ее никогда", — говорит Вострецов. По его словам, "безработный — это тот, кто не имеет работы, но хочет ее найти, а не мечтает".И в такой ситуации, считает депутат, можно и поваром работать, и маляром, и учиться параллельно, то есть совершенствоваться и искать работу по своим знаниям.То есть, поясняет депутат, слова про маляра не были насмешкой.Он и сам, если так сложится жизнь и он перестанет быть депутатом, вполне может пойти работать по рабочей специальности или вернуться в деревню и заниматься сельским хозяйством, признается Вострецов,"Я не боюсь работы руками – я в деревне вырос, — рассказывает депутат. — У нас и свиньи, и коровы были".Депутат говорит, что умеет и сено косить, и картошку посадить, и свиней вырастить. Также Вострецов добавляет, что в России на сегодняшний день несправедливо занижена оценка важности рабочих специальностей.