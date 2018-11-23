Злоумышленница при покупке кольца сделала перевод денег через мобильное приложение, а затем отменила транзакцию...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали 28-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве при покупке ювелирного изделия.В дежурную часть полиции обратилась 36-летняя москвичка. Она рассказала, что в интернете разместила объявление о продаже платинового кольца с бриллиантами. О покупке с ней договорилась неизвестная женщина и при встрече расплатилась через мобильное приложение одного из банков, показав на телефоне информацию о списании денежных средств, после чего забрала кольцо и ушла. В дальнейшем денежные средства на банковскую карту продавца не поступили. Материальный ущерб составил 135 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Дубининской улице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 28-летнюю женщину, проживающую в Подмосковье. Установлено, что злоумышленница сделала перевод денег через мобильное приложение, а затем отменила транзакцию. Ювелирное изделие, похищенное мошенническим путем, она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску порхищенного.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60