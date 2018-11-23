ГТРК Башкирия получила эксклюзивные кадры записи с камер видеонаблюдения, которые приобщены к делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя. В уголовном деле вопросов стало еще больше. У одного из обвиняемых подтверждено алиби.

ГТРК "Башкирия" получила эксклюзивные кадры записи с камер видеонаблюдения, которые приобщены к делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя. В уголовном деле вопросов стало еще больше. У одного из обвиняемых подтверждено алиби.По показаниям потерпевшей дознавательницы над ней надругались трое мужчин вечером 29 октября. Полковнику Матвееву, подполковнику Галиеву и майору Яромчуку предъявили обвинение сразу по двум статьям — "Групповое изнасилование" и "Иные действия сексуального характера". Удивительно, но судя по этой записи, человек, очень похожий на одного из арестованных - Салавата Галиева — появляется в холле кафе как раз в те минуты, когда он, якобы, должен был совершать преступление.Защита Рената Амирханвоа уверена: это стопроцентное алиби."Указанная видеозапись была получена нами по адвокатскому запросу, в соответствии со всеми нормами действующего законодательства. Указанные обстоятельства полностью исключают причастность Салавата Сабитовича Галиева к вменяемому ему преступлению", — подчеркнул адвокат полицейского Ренат Амирханов.В 21 час 22 минуты Галиев, по словам его адвокатов, заходит в кафе, причем в сопровождении дамы. И эта дама — точно не потерпевшей. Ее лицо показывать не стали по этическим соображениям. Кроме того, адвокаты Галиева опасаются, что на нее могут оказывать давление.Спустя пару минут, оставив верхнюю одежду в гардеробе, мужчина и женщина заходят в один из залов заведения. Через час друг за другом выходят и направляются по коридору в соседний зал. Ближе к часу ночи они вдвоем покидают здание кафе. Точное время этого также четко зафиксировала камера видеонаблюдения.Адвокат Эдуарда Матвеева также подтвердил, что в тот вечер на встрече коллег в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району кроме трех полицейских-начальников были три женщины. Одной из них, кажется, как раз и была та, которую зафиксировала камера наблюдения в кафе.А еще Аслям Халиков уверяет, что его подзащитный тоже провел ту злополучную ночь дома. И у него тоже имеются неопровержимые доказательства."Мы не можем называть имена, но то, что там было три женщины, включая потерпевшую, — это мы много раз проверяли, — заверяет адвокат Эдуарда Матвеева Аслям Халиков. — Когда машина моего подзащитного въезжала уже во двор своего дома — это доказано конкретными телефонными звонками, так и временем, которое указано на видеокамерах".Сразу после задержания подозреваемых в групповом изнасиловании жена одного из подозреваемых полицейских заявила, что ее супруг Павел Яромчук был рядом с ней. Она категорически отказывалась верить в его причастность к преступлению.Кто же все-таки, мягко говоря, обидел 23-летнюю дознавательницу? Теперь у следователей работы только прибавилось."Всех арестованных и размещенных в одиночных камерах сизо навестила специальная комиссия. Общественники проверили, в каких условиях содержат экс-полицейских. Выяснилось, не санаторий, конечно, но все же без жалоб", — пояснил старший помощник главы следственного управления Следственного комитета России по Башкирии Евгений Каневский."Нет, поверьте, такого нет, — опровергает слухи о супервипусловиях в камерах задержанных председатель общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин. — Абсолютно те же условия, как и для других арестованных граждан. Предлагали осмотр на предмет телесных повреждений и так далее. Их нет".Олег Галин также пояснил, что арестованные не подвергаются унижениям ни со стороны администрации сизо, ни со стороны других арестованных. Они также не жаловались ни на качество пищи, ни на ее объемы.Пока обвиняемые в групповом изнасиловании как-то пытаются скрасить свой "досуг", если можно так сказать. Например, играют в настольные игры и читают книги. Их адвокаты намерены обжаловать арест своих подопечных в кассационном порядке.Защитники Галиева и Матвеева вообще готовят ходатайства о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью к совершению преступления их доверителей.