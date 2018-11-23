В Воркуте сотрудники ООО Строительная компания Север объявили голодовку, требуя погасить задолженность по зарплате. Некоторые из них не получали зарплату по четыре месяца.

В Воркуте сотрудники ООО "Строительная компания Север" объявили голодовку, требуя погасить задолженность по зарплате. Некоторые из них не получали зарплату по четыре месяца, сообщает ТАСС.По факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело. Без денег остались 52 человека, руководство компании не платило им с сентября по ноябрь. Общая сумма долга превышает 4 миллиона рублей.Голодовку с 21 ноября объявили 16 вахтовиков. В поселок уже приезжал фельдшер, ухудшения здоровья пока не зафиксировано.В прокуратуру обратились работники из различных городов Коми, из Кировской, Архангельской, Саратовской областей, из Башкирии, Алтая, Краснодарского и Красноярского краев. При этом компания предоставила сведения, что задолжала зарплату лишь за 2 месяца – сентябрь и октябрь, эти данные сейчас проверяют следователи.Ситуацию под контроль взяло республиканское правительство, там обещают, что часть задолженности будет перечислена уже в ближайшее время.