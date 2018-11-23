23
певица отмечает 16 лет сценической деятельности. В честь этого события знаменитость
поделилась в Instagram уникальными архивными кадрами со съемок клипа группы
ВИА-Гра на песню Не оставляй меня любимый.
23
певица отмечает 16 лет сценической деятельности. В честь этого события знаменитость
поделилась в Instagram уникальными архивными кадрами со съемок клипа группы
"ВИА-Гра" на песню "Не оставляй меня любимый".
На кадрах Вере 20 лет. Молодая и
сексуальная артистка позирует перед камерой в откровенных нарядах. (Здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред. "16 лет на сцене. Столько
событий и воспоминаний, но первые – самые памятные кадры с кастинга совсем
смешные, поэтому лучше поделюсь этим видео", – написала звезда.
Клип был снят в 2002 году и стал настоящим хитом. Смотря
ролик, поклонники не поверили своим глазам: по их мнению, годы не отразились на
внешности знаменитости. "16 лет прошло, а выглядишь потрясающе", "А вы не
меняетесь", "Вы эталон красоты", "Ты великолепна,
но сейчас еще лучше стала", – прокомментировали видео
подписчики.
Напомним, певица воспитывает двух
дочерей: 17-летнюю Соню и восьмилетнюю Сару. Три года назад Вера Брежнева вышла
замуж за продюсера Константина Меладзе.
Летом поклонники обеспокоились состоянием здоровья
исполнительницы. Брежнева опубликовала в августе снимок, заставивший россиян
заволноваться. По их мнению, звезда слишком сильно похудела. Фолловеры призвали
Веру покончить с диетами и больше не сбрасывать килограммы.