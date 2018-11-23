23 певица отмечает 16 лет сценической деятельности. В честь этого события знаменитость поделилась в Instagram уникальными архивными кадрами со съемок клипа группы ВИА-Гра на песню Не оставляй меня любимый.

23певица отмечает 16 лет сценической деятельности. В честь этого события знаменитостьподелилась в Instagram уникальными архивными кадрами со съемок клипа группы"ВИА-Гра" на песню "Не оставляй меня любимый".На кадрах Вере 20 лет. Молодая исексуальная артистка позирует перед камерой в откровенных нарядах. (Здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред. "16 лет на сцене. Столькособытий и воспоминаний, но первые – самые памятные кадры с кастинга совсемсмешные, поэтому лучше поделюсь этим видео", – написала звезда.Клип был снят в 2002 году и стал настоящим хитом. Смотряролик, поклонники не поверили своим глазам: по их мнению, годы не отразились навнешности знаменитости. "16 лет прошло, а выглядишь потрясающе", "А вы неменяетесь", "Вы эталон красоты", "Ты великолепна,но сейчас еще лучше стала", – прокомментировали видеоподписчики.Напомним, певица воспитывает двухдочерей: 17-летнюю Соню и восьмилетнюю Сару. Три года назад Вера Брежнева вышлазамуж за продюсера Константина Меладзе.Летом поклонники обеспокоились состоянием здоровьяисполнительницы. Брежнева опубликовала в августе снимок, заставивший россиянзаволноваться. По их мнению, звезда слишком сильно похудела. Фолловеры призвалиВеру покончить с диетами и больше не сбрасывать килограммы.