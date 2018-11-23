3,8 миллиона долларов, которые Газпром переплатил Нафтогазу за транзит газа в октябре, направлены в счет погашения долга российской компании, начисленного по решению Стокгольмского арбитража.

3,8 миллиона долларов, которые "Газпром" переплатил "Нафтогазу" за транзит газа в октябре, направлены в счет погашения долга российской компании, начисленного по решению Стокгольмского арбитража.Ранее аналогичным образом были перенаправлены 18,3 миллиона долларов, переплаченные за услуги транзита в августе и сентябре. При этом в "Нафтогазе" пообещали и впредь все переплаты зачислять в счет погашения основного долга "Газспрома", передает РИА Новости.Согласно решению Стокгольмского арбитража, "Газпром" должен "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов за невыполнение обязательств по транзитному контракту.