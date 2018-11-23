Актриса Юлия Пересильд показала подросшую старшую дочь. Девочка покорила сердца интернет-обывателей зажигательным танцем.

Актриса Юлия Пересильдпоказала подросшую старшую дочь. Девочка покорила сердца интернет-обывателейзажигательным танцем.Выяснилось, чтодевятилетняя Анна всерьез увлекается спортивно-бальными танцами. Юлия опубликовала в Сети ролик, в котором еенаследница зажигательно отплясывает на репетициях и смотрах.Таким образом Пересильдрешила найти Анне партнера. Дело в том, что желающих обучатся парным танцамдевочек гораздо больше нежели увлеченных этим мальчишек, поэтому партнеров навсех не хватает."Моя Аня страстно увлеченабальными танцами. И уже немало преуспела в этом искусстве. И единственное, чегоне хватает нам для полного счастья, это партнера, увлеченного, свободного итворческого мальчика", – написала знаменитость в личном Instagram.Фолловеры артистки остались в восторге отвыступления Анны. Также многие отмечали невероятное сходство матери и дочери."А еще говорят " природа на детяхталантливых людей отдыхает"... Ничего подобного... Вот оно, как и мама -талантище! Браво!!!", "Как же на маму похожа! Такая же красотка.) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Как доча на вас Юля похожа,сначала подумала,что это вы вдетстве.Умничка,успехов!", "Анечка Ваша маленькаякопия,красавица-артистка👍", "Невероятно артистична,и очень на Васпохожа,прекрасная девочка!💐", – писали в комментариях пользователи Сети.Напомним,что у Юлии Пересильд две дочери. Старшую Анну она родила в 2009 году. В 2012звезда произвела на свет Марию. Ходят слухи, что отцом девочек являетсярежиссер Алексей Учитель. Отметим, что ни Пересильд, ни Учитель официально эту информациюне подтверждали. Мэтр уже не один десяток лет женат на Кире Саксаганской, паравырастила сына Илью 1992 года рождения.