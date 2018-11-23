На время отстраненный от полетов экипаж Аэрофлота, который при взлете насмерть сбил в Шереметьеве 25-летнего мужчину, в ночь на пятницу вернулся из Афин в Москву. Получивший повреждения фюзеляжа лайнер сняли на видео.

На время отстраненный от полетов экипаж "Аэрофлота", который во вторник вечером при взлете насмерть сбил в Шереметьеве 25-летнего мужчину, в ночь на пятницу вернулся из Афин в Москву. Пилотов Boeing-737, как сообщили несколько информированных источников, в ближайшее время допросят в качестве свидетелей по уголовному делу о нарушении требований безопасности при организации полетов. Получивший повреждения фюзеляжа лайнер сняли на видео.Тело депортированного из Испании гражданина Армении Альберта Епремяна обнаружили на взлетно-посадочной полосе вечером 20 ноября. На родину он летел с пересадкой в Москве, но по пути устроил дебош на борту, так что у трапа его встречали полицейские. Спустя пару часов мужчина зарегистрировался на рейс в Ереван, вышел к автобусу, который должен был отвезти пассажиров к лайнеру, но садиться в него не стал, а побежал в сторону летного поля, где его и сбил взлетавший Boeing. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности".Этой ночью на время отстраненный от полетов лайнер вернулся в Москву: его тщательно осмотрели, зафиксировали возможные повреждения и следы посторонних предметов."В настоящее время экипаж вернулся в Москву, пилотов допрашивают по делу в качестве свидетелей", — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Аналогичную информацию приводит телеграм-канал "Следак шепнул".Ранее руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что пилоты Boeing не виноваты в гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе. По словам родственников и знакомых, Альберт всегда был тихим и спокойным мальчиком и никогда не попадал в странные истории.