Бесплатная прививка от гриппа. Сделать её жители области могут по субботам в поликлиниках по месту жительства. При себе надо иметь паспорт и полис обязательного медстрахования.

Бесплатная прививка от гриппа. Сделать её жители области могут по субботам в поликлиниках по месту жительства. При себе надо иметь паспорт и полис обязательного медстрахования.Департамент здравоохранения напоминает, что прививка – самая эффективная и безопасная профилактика гриппа.Эпидемическая ситуация по ОРВИ в регионе пока стабильная, поэтому ещё есть время привиться от гриппа.