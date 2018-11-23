В больницах региона будут организовывать работу прививочных кабинетов

В больницах региона будут организовывать работу прививочных кабинетовДля повышения доступности вакцинации и для удобства жителей Владимирской области каждую субботу в больницах 33-го региона будут организовывать работу прививочных кабинетов.Защититься от гриппа могут все желающие. Для этого необходимо лишь придти в поликлинику по месту жительства. Режим работы следует узнать в регистратуре. С собой надо взять паспорт и полис ОМС.Региональный Департамент здравоохранения напоминает, что прививка – это самая эффективная и безопасная профилактика гриппа. Эпидемическая ситуация по заболеваемости в области пока стабильная, время привиться от гриппа еще есть.