Певец озадачил пользователей Сети непростой головоломкой. На своей странице в Instagram Сергей Жуков проверил фанатов на знание фактов из его биографии.

Певец озадачил пользователей Сети непростой головоломкой.На своей странице в InstagramСергей Жуков проверил фанатов на знание фактов из его биографии."Ниже написаны 10 фактово моей жизни, но не все из них правдивы. Ваша задача указать на те, которые явыдумал. Пишите в комментариях номера пунктов, где я, как вам кажется, пытаюсьобмануть", – обратился артист к поклонникам. Жуков пообещал пятерым выявившимложь счастливчикам поставить в профиле лайк."Мне ни разу в жизни не накладывали гипс", "Я до сих пор живус семьей в съемной квартире", "Я боюсь нырять с аквалангом", "Я любилзапивать виски молоком", "Я свободно говорю на татарском языке, ведь моямама – татарка", "Один раз меня депортировали из США", – на эти и другиевопросы отвечают фолловеры. Подписчики отметили, что Жуков выглядитпохудевшим.Напомним,летом этого года поклонники группы "Руки Вверх" переживали за еесолиста. Исполнитель лежал в больнице, перенес несколько операций и отменил концерты.Фанаты выдвигали самыеразные версии о том, что же произошло с певцом. Как позже рассказал сам Сергей,за кулисами он ударился о металлическую конструкцию, что стало причинойобразования грыжи, разросшейся на весь живот. К врачам Жуков обратился поздно, поэтомупотребовалась серьезная операция.