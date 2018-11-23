Певец озадачил пользователей Сети непростой головоломкой.
На своей странице в Instagram
Сергей Жуков проверил фанатов на знание фактов из его биографии.
Певец озадачил пользователей Сети непростой головоломкой.
На своей странице в Instagram
Сергей Жуков проверил фанатов на знание фактов из его биографии.
"Ниже написаны 10 фактов
о моей жизни, но не все из них правдивы. Ваша задача указать на те, которые я
выдумал. Пишите в комментариях номера пунктов, где я, как вам кажется, пытаюсь
обмануть", – обратился артист к поклонникам. Жуков пообещал пятерым выявившим
ложь счастливчикам поставить в профиле лайк.
"Мне ни разу в жизни не накладывали гипс", "Я до сих пор живу
с семьей в съемной квартире", "Я боюсь нырять с аквалангом", "Я любил
запивать виски молоком", "Я свободно говорю на татарском языке, ведь моя
мама – татарка", "Один раз меня депортировали из США", – на эти и другие
вопросы отвечают фолловеры. Подписчики отметили, что Жуков выглядит
похудевшим.
Напомним,
летом этого года поклонники группы "Руки Вверх" переживали за ее
солиста. Исполнитель лежал в больнице, перенес несколько операций и отменил концерты.
Фанаты выдвигали самые
разные версии о том, что же произошло с певцом. Как позже рассказал сам Сергей,
за кулисами он ударился о металлическую конструкцию, что стало причиной
образования грыжи, разросшейся на весь живот. К врачам Жуков обратился поздно, поэтому
потребовалась серьезная операция.