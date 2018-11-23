Пятничным вечером певец Сергей Шнуров придается ностальгическим воспоминаниям.
Судя по всему, разбитная жизнь осталась в прошлом.
Пятничным вечером певец Сергей Шнуров придается ностальгическим воспоминаниям.
Судя по всему, разбитная жизнь осталась в прошлом.
Совсем недавно лидер группы
"Ленинград" снова женился. Поговаривают, что новоиспеченная супруга быстро
приструнила Шнурова, который, как мы знаем, знатный любитель покуролесить.
В прошлом месяце артист
даже заставил поволноваться своих фанатов, удалив абсолютно все фотографии из Instagram. Ходили слухи, что благоверная исполнителя устроила ревизию
соцсетей Шнурова. Спустя время снимки вновь появились в аккаунте звезды, Сергей
продолжил выкладывать в микроблог кадры из жизни и реагировать на волнующие события.
И вот, сегодня, 23 ноября, вместо того, чтобы пятничным вечером отправится на встречу с друзьями, Сергей,
судя по всему,
облачившись в трико и мягкие тапочки, начал
разбирать хлам на антресолях. Некоторые находки напомнили звезде о славном
прошлом, одной из них он даже поделился в личном микроблоге.
В соцсети артист
опубликовал фото журнала "ОМ" за июнь 2003 года. Обложку издания украшает 30-летний
Шнуров. Пост артист сопроводил матерным
стихотворением. "Мимо строек и помоек, / Мчатся дни летят года. / Звезды рока *** не моют, / Только
чешут иногда. / Почему так?, – ты спросила. / Чтоб тебя не обломать, / Я ответил, – в роке сила, /Ну
а сила в правде, мать. /Это все, как пишут в книжках. / Помолчав, ты прошептала - / Я не буду брить подмышки, /Ради рока и металла", -
написал Сергей.
Отметим, что многие
фолловеры не сразу узнали кумира. Они отметили, что с годами артист стал только
краше.
"Шнурочек тут неузнаваем!😮 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С
годами Вы лучше )", "Старый" молодой Серега, как время летит",
"Че за тип?)", "Серега, это не ты 😆😆😆", "я
думала ему еще тогда 40 было", – рассуждали интернет-обыватели.
Как писали Dni.Ru, церемония бракосочетания Сергея Шнурова и его молодой избранницы, 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой, состоялась во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Роспись прошла в обстановке строжайшей секретности. Артист не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа и покинул здание спустя пять минут.
Ольга стала четвертой женой исполнителя. Примечательно, что с третьей женой Матильдой Шнуров развелся в мае этого года.