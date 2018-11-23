Пятничным вечером певец Сергей Шнуров придается ностальгическим воспоминаниям. Судя по всему, разбитная жизнь осталась в прошлом.

Пятничным вечером певец Сергей Шнуров придается ностальгическим воспоминаниям.Судя по всему, разбитная жизнь осталась в прошлом.Совсем недавно лидер группы"Ленинград" снова женился. Поговаривают, что новоиспеченная супруга быстроприструнила Шнурова, который, как мы знаем, знатный любитель покуролесить.В прошлом месяце артистдаже заставил поволноваться своих фанатов, удалив абсолютно все фотографии из Instagram. Ходили слухи, что благоверная исполнителя устроила ревизиюсоцсетей Шнурова. Спустя время снимки вновь появились в аккаунте звезды, Сергейпродолжил выкладывать в микроблог кадры из жизни и реагировать на волнующие события.И вот, сегодня, 23 ноября, вместо того, чтобы пятничным вечером отправится на встречу с друзьями, Сергей,судя по всему,облачившись в трико и мягкие тапочки, началразбирать хлам на антресолях. Некоторые находки напомнили звезде о славномпрошлом, одной из них он даже поделился в личном микроблоге.В соцсети артистопубликовал фото журнала "ОМ" за июнь 2003 года. Обложку издания украшает 30-летнийШнуров. Пост артист сопроводил матернымстихотворением. "Мимо строек и помоек, / Мчатся дни летят года. / Звезды рока *** не моют, / Толькочешут иногда. / Почему так?, – ты спросила. / Чтоб тебя не обломать, / Я ответил, – в роке сила, /Нуа сила в правде, мать. /Это все, как пишут в книжках. / Помолчав, ты прошептала - / Я не буду брить подмышки, /Ради рока и металла", -написал Сергей.Отметим, что многиефолловеры не сразу узнали кумира. Они отметили, что с годами артист стал толькокраше."Шнурочек тут неузнаваем!😮 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сгодами Вы лучше )", "Старый" молодой Серега, как время летит","Че за тип?)", "Серега, это не ты 😆😆😆", "ядумала ему еще тогда 40 было", – рассуждали интернет-обыватели.Как писали Dni.Ru, церемония бракосочетания Сергея Шнурова и его молодой избранницы, 26-летней светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой, состоялась во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Роспись прошла в обстановке строжайшей секретности. Артист не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа и покинул здание спустя пять минут.Ольга стала четвертой женой исполнителя. Примечательно, что с третьей женой Матильдой Шнуров развелся в мае этого года.