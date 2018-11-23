По словам управляющей, в магазин вошел неизвестный, похитил ювелирные украшения и скрылся с места происшествия...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Щукино задержали 26-летний приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении грабежа в ювелирном магазине.В ОМВД России по району Щукино через службу «02» поступило сообщение о грабеже. По словам управляющей одного из ювелирных магазинов, расположенного на улице Народного Ополчения, в магазин вошел неизвестный, похитил ювелирные украшения и скрылся с места происшествия. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник под видом покупателя зашел в торговый зал и попросил показать ему ювелирные изделия. Воспользовавшись моментом, когда продавец отвлеклась, мужчина схватил стойку с украшениями и скрылся с места происшествия.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 199-59-56