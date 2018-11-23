В Херсоне местные жители, доведенные до отчаяния стремительным ростом цен, подняли бунт и ворвались в мэрию. Последней каплей стало повышение платы за проезд в маршрутках. Противостояние продолжается и в эти часы. Противостояние — но уже политическое — и в Киеве.

В Херсоне местные жители, доведенные до отчаяния стремительным ростом цен, подняли бунт и ворвались в мэрию. Последней каплей стало повышение платы за проезд в маршрутках. Противостояние продолжается и в эти часы. Противостояние — но уже политическое — и в Киеве. С приближением президентских выборов теряющий поддержку даже среди своих соратников Порошенко, чтобы удержаться за власть, похоже, готов на все. Первый удар он решил нанести по противнику под ковром. Оппозиция в Раде неожиданно подвергла обструкции своего самого перспективного кандидата.Доведенные до отчаяния жители Херсона заняли кабинеты мэрии. Заявив, что уйдут, только когда проезд в маршрутках снова станет по карману. Городские власти подняли цену сразу вдвое.Проезд, коммуналка, газ. Бунты против непомерно высоких тарифов — по всей Украине. Но политикам незалежной и спустя пять лет после первых костров Евромайдана не до собственного народа. Когда до выборов президента чуть больше четырех месяцев, а действующую власть по рейтингам обходит даже примеривший президентский кинообраз комедиант вроде Зеленского.Здесь запускают план "Б". Иначе чем объяснить демарш в Раде "Оппозиционного блока"?"Из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Лёвочки Сергей Владимирович", — заявил Александр Вилул, заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины.Решение оппозиционной фракции в лице депутатов Новинского, Вилкула, Колесникова и других, кого на Украине всегда называли приближенными олигарха Рината Ахметова, выглядит как обида — на выдвижение одного из основателей "Оппозиционного блока" Юрия Бойко единым кандидатом от оппозиции."Оппозиционный блок" остается в прошлом, мы идем дальше по объединению оппозиции и такая платформа будет создаваться", — сообщил Юрий Бойко.Еще недавно соратники назвали решение Бойко о союзе с другим оппозиционером Рабиновичем и желание бороться за пост президента — его личной инициативой, мол, ни с кем не советовался."За сотрудничество с властью и предательство интересов наших избирателей они были исключены из нашей фракции. Два человека решили узурпировать власть в нашей партии и мы дали этому достойный ответ", — подчеркнул Вадим Новиновский, председатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины.А ведь Бойко, по сути — единственный представитель украинской оппозиции, кто мог составить реальную конкуренцию Порошенко. По последним рейтингам идет с ним ноздря в ноздрю."Это единственный кандидат, опирающийся на электорат Востока и Юга, который имеет приличный рейтинг. Выдвижение Бойко не понравилось президенту Порошенко. Он просто считает, что это объединенная кандидатура имеет высокие шансы пройти во второй тур", — рассказал Михаил Погребинский, политолог.Так что исключив Бойко из его же фракции, те, кто тоже называют себя "оппозицией" — действовали точно не в ее интересах. Скорее, в интересах своего давнего партнера, того самого Рината Ахметова.Богатейший человек Украины — металлургия, банки, промышленность. Он связывает себя с украинским Юго-Востоком, но зарабатывает на войне деньги.И вот теперь главный бизнес-партнер Ахметова встает у руля фракции "Оппозиционного блока" в Раде."Порошенко любой ценой хочет удержаться у власти. Был применен прямой подкуп, когда часть "Оппозиционного блока подкупили для того, чтобы они сделали такой политический демарш", — заявил Бойко.Так что, чем ближе выборы, тем больше раскрываются карты. И те, для кого оппозиционность — удобная ширма.