Назначив экс-главу СБУ Евгения Марчука главным переговорщиком от Украины по Донбассу в Минске президент Петр Порошенко явно обидел своего предшественника Виктора Ющенко. Он после ухода с переговоров Леонида Кучмы надеялся занять эту должность.

Назначив экс-главу СБУ Евгения Марчука главнымпереговорщиком от Украины по Донбассу в Минске президент Петр Порошенко явнообидел своего предшественника Виктора Ющенко. Он после ухода с переговоровЛеонида Кучмы надеялся занять эту должность.Ситуацию со сменой украинского представителя наминских переговорах, которые в последнее время проходят впустую, хлесткопрокомментировал журналист Максим Равреба."В данном случае здесь нужноискать приколы не в самом факте того, что Марчук по жизни – член. А в том, чтоэто такой сверхтолстый троллинг Кучмы, которому Порох водит этим членом погубам", – написал Равреба у себя в Telegram.По мнению тележурналиста, теперь мертвая трехсторонняягруппа в Минске станет еще мертвее. Равреба напомнил, что из себя представляетЕвгений Марчук. По образованию он – педагог, преподаватель украинского языка илитературы.Удивительным образом всю свою карьеру он связал с КГБ,работал в Пятом управлении по линии борьбы с идеологическими диверсиямипротивника. "То есть, кошмарил всяких диссидентов, сепаратистов,буржуазных националистов и хельсинских правозащитников", – пишетжурналист.В независимой Украине на посту главы СБУ принялучастие в разграблении бывшей УССР, а особенно – военных арсеналов. Равреба утверждает,что именно по мотивам служебной деятельности Марчука был фильм "Оружейныйбарон".Накануне Петр Порошенкосменил официального представителя Киева в контактной группе по урегулированиюситуации в Донбассе. Вместо экс-президента страны Леонида Кучмы на этудолжность назначен бывший премьер-министр, экс-глава Службы безопасности иэкс-министр обороны Украины Евгений Марчук.