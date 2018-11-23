Назначив экс-главу СБУ Евгения Марчука главным
переговорщиком от Украины по Донбассу в Минске президент Петр Порошенко явно
обидел своего предшественника Виктора Ющенко. Он после ухода с переговоров
Леонида Кучмы надеялся занять эту должность.
Назначив экс-главу СБУ Евгения Марчука главным
переговорщиком от Украины по Донбассу в Минске президент Петр Порошенко явно
обидел своего предшественника Виктора Ющенко. Он после ухода с переговоров
Леонида Кучмы надеялся занять эту должность.
Ситуацию со сменой украинского представителя на
минских переговорах, которые в последнее время проходят впустую, хлестко
прокомментировал журналист Максим Равреба.
"В данном случае здесь нужно
искать приколы не в самом факте того, что Марчук по жизни – член. А в том, что
это такой сверхтолстый троллинг Кучмы, которому Порох водит этим членом по
губам", – написал Равреба у себя в Telegram.
По мнению тележурналиста, теперь мертвая трехсторонняя
группа в Минске станет еще мертвее. Равреба напомнил, что из себя представляет
Евгений Марчук. По образованию он – педагог, преподаватель украинского языка и
литературы.
Удивительным образом всю свою карьеру он связал с КГБ,
работал в Пятом управлении по линии борьбы с идеологическими диверсиями
противника. "То есть, кошмарил всяких диссидентов, сепаратистов,
буржуазных националистов и хельсинских правозащитников", – пишет
журналист.
В независимой Украине на посту главы СБУ принял
участие в разграблении бывшей УССР, а особенно – военных арсеналов. Равреба утверждает,
что именно по мотивам служебной деятельности Марчука был фильм "Оружейный
барон".
Накануне Петр Порошенко
сменил официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию
ситуации в Донбассе. Вместо экс-президента страны Леонида Кучмы на эту
должность назначен бывший премьер-министр, экс-глава Службы безопасности и
экс-министр обороны Украины Евгений Марчук.