Украинский
лидер Петр Порошенко контактирует с президентом России Владимиром
Путиным. Правда, делает это через посредника – кума главы российского
государства и лидера общественного движения Украинский выбор Виктора Медведчука. Об этом сообщают журналисты Незалежной.
Украинский
лидер Петр Порошенко контактирует с президентом России Владимиром
Путиным. Правда, делает это через посредника – кума главы российского
государства и лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Об этом сообщают журналисты Незалежной.
В течение четырех месяцев они следили за посетителями Порошенко и выяснили, что одним из его частным гостем является Виктор Медведчук.
Как утверждают журналисты программы "Схема", накануне введения
российских санкций против украинских юридических и физических лиц глава Незалежной встречался с политиком минимум дважды – в президентской администрации и дома у Порошенко.
В расследовании сказано, что автомобили кортежа Медведчука
изначально открыто парковались у зданий администрации украинского
лидера. Затем охрана заметила слежку журналистов и стала скрывать факты
встреч. Корреспондентам начали чинить препятствия сотрудники полиции, а также Управления госохраны.
При
этом лидера движения "Украинский выбор" репортеры окрестили
пророссийским политиком. Журналисты напомнили, что в канун Евромайдана Медведчук
выступал за участие Украины в совместных экономических проектах с
Россией. С 2014 года, считают многие, политик является "неформальным
послом" Москвы в Незалежной.
Украинские
СМИ ранее сообщали, что в 2004 году Владимир Путин с женой
премьер-министра Дмитрия Медведева Светланой крестили дочь политика
Дарью в Казанском соборе Санкт-Петербурга.
Напомним, ранее "Дни.ру"
, что президент России резко высказался об украинском руководстве
в ходе своего недавнего визита на саммит АСЕАН в Сингапур. Глава
государства констатировал, что нынешнее руководство Киева неспособно к
политическому решению ситуации на востоке страны.