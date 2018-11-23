Украинский лидер Петр Порошенко контактирует с президентом России Владимиром Путиным. Правда, делает это через посредника – кума главы российского государства и лидера общественного движения Украинский выбор Виктора Медведчука. Об этом сообщают журналисты Незалежной.

Украинскийлидер Петр Порошенко контактирует с президентом России ВладимиромПутиным. Правда, делает это через посредника – кума главы российскогогосударства и лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Об этом сообщают журналисты Незалежной.В течение четырех месяцев они следили за посетителями Порошенко и выяснили, что одним из его частным гостем является Виктор Медведчук.Как утверждают журналисты программы "Схема", накануне введенияроссийских санкций против украинских юридических и физических лиц глава Незалежной встречался с политиком минимум дважды – в президентской администрации и дома у Порошенко.В расследовании сказано, что автомобили кортежа Медведчукаизначально открыто парковались у зданий администрации украинскоголидера. Затем охрана заметила слежку журналистов и стала скрывать фактывстреч. Корреспондентам начали чинить препятствия сотрудники полиции, а также Управления госохраны.Приэтом лидера движения "Украинский выбор" репортеры окрестилипророссийским политиком. Журналисты напомнили, что в канун Евромайдана Медведчуквыступал за участие Украины в совместных экономических проектах сРоссией. С 2014 года, считают многие, политик является "неформальнымпослом" Москвы в Незалежной.УкраинскиеСМИ ранее сообщали, что в 2004 году Владимир Путин с женойпремьер-министра Дмитрия Медведева Светланой крестили дочь политикаДарью в Казанском соборе Санкт-Петербурга.Напомним, ранее "Дни.ру", что президент России резко высказался об украинском руководствев ходе своего недавнего визита на саммит АСЕАН в Сингапур. Главагосударства констатировал, что нынешнее руководство Киева неспособно кполитическому решению ситуации на востоке страны.