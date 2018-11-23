Звезда 80-х Жанна Агузарова живет затворницей. Соседи звезды очень переживают за артистку.

Звезда 80-х Жанна Агузароваживет затворницей. Соседи звезды очень переживают за артистку.По словам Натальи, котораяуже много лет делит лестничную клетку со звездой, артистка не выходит из квартиры.Также знаменитость перестала общаться с друзьями."Толпа музыкантов кутила вее квартире неделями. Специфический запах травки не выветривался никогда. Нолучше бы так... Пропала наша певунья. Мы Жанну уже год не видели", – рассказаланеравнодушная женщина.Наталья отметила, что неизвестный мужчинасредних лет носит продукты Агузаровой. Он ставит пакет на пол, звонит в звоноки уходит, через некоторое время приоткрывается дверь, и рука забирает продукты.Нина Бодрова, другаясоседка Жанны, заметила, что вечерами в квартире артистки горит свет. "Ещеобратите внимание, что новогодние картинки собачек у почтовых ящиков клеилаАгузарова. Раньше она часто ездила с моим отцом в лифте. Приветливая, вежливая.Но только одета всегда была странно: круглый год голова замотана платком,черные очки", – отметила женщина.Журналисты связались сдиректором Жанны – Алексеем Каном.Мужчина заявил, что с артисткой все в порядке, она путешествует. Такжеменеджер певицы отметил, что соседи говорят глупости.Соседи обращались к участковому.Полицейский приехал к артистке, но дверь ему никто не открыл, однако позже, емупозвонила некая женщина. Онапредставилась Агузаровой и сообщила, что с ней все в порядке. "Дверь неоткрываю, потому что журналисты достают. Но вы можете верить, что это я.Обязательно появлюсь, когда приеду в Москву, я сейчас далеко", – уверилучасткового голос в телефонной трубке.Примечательно, что черезпару дней после визита полиции, Жанна затопила соседей снизу. Пострадавшие связалисьс Алексеем Каном. Спустя полчаса к знаменитости приехал человек, который обычноприносит продукты, и течь была устранена.После этого эпизода журналистывновь связались с директором знаменитости. Алексей сообщил им, что Агузарованикого не заливала. Сейчас она находится в Венеции, а после полетит в США. Обэтом сообщает .