Звезда 80-х Жанна Агузарова
живет затворницей. Соседи звезды очень переживают за артистку.
Звезда 80-х Жанна Агузарова
живет затворницей. Соседи звезды очень переживают за артистку.
По словам Натальи, которая
уже много лет делит лестничную клетку со звездой, артистка не выходит из квартиры.
Также знаменитость перестала общаться с друзьями.
"Толпа музыкантов кутила в
ее квартире неделями. Специфический запах травки не выветривался никогда. Но
лучше бы так... Пропала наша певунья. Мы Жанну уже год не видели", – рассказала
неравнодушная женщина.
Наталья отметила, что неизвестный мужчина
средних лет носит продукты Агузаровой. Он ставит пакет на пол, звонит в звонок
и уходит, через некоторое время приоткрывается дверь, и рука забирает продукты.
Нина Бодрова, другая
соседка Жанны, заметила, что вечерами в квартире артистки горит свет. "Еще
обратите внимание, что новогодние картинки собачек у почтовых ящиков клеила
Агузарова. Раньше она часто ездила с моим отцом в лифте. Приветливая, вежливая.
Но только одета всегда была странно: круглый год голова замотана платком,
черные очки", – отметила женщина.
Журналисты связались с
директором Жанны – Алексеем Каном.
Мужчина заявил, что с артисткой все в порядке, она путешествует. Также
менеджер певицы отметил, что соседи говорят глупости.
Соседи обращались к участковому.
Полицейский приехал к артистке, но дверь ему никто не открыл, однако позже, ему
позвонила некая женщина. Она
представилась Агузаровой и сообщила, что с ней все в порядке. "Дверь не
открываю, потому что журналисты достают. Но вы можете верить, что это я.
Обязательно появлюсь, когда приеду в Москву, я сейчас далеко", – уверил
участкового голос в телефонной трубке.
Примечательно, что через
пару дней после визита полиции, Жанна затопила соседей снизу. Пострадавшие связались
с Алексеем Каном. Спустя полчаса к знаменитости приехал человек, который обычно
приносит продукты, и течь была устранена.
После этого эпизода журналисты
вновь связались с директором знаменитости. Алексей сообщил им, что Агузарова
никого не заливала. Сейчас она находится в Венеции, а после полетит в США. Об
этом сообщает .