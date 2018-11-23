Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не питает особых надежд на золото Гран-при. Единственный способ увезти из Ванкувера драгоценный металл – ограбить ювелирный магазин, шутит спортсменка.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не питает особыхнадежд на золото Гран-при. Единственный способ увезти из Ванкувера драгоценныйметалл – ограбить ювелирный магазин, шутит спортсменка.Своими ожиданиями от соревнований в канадском ВанкувереТуктамышева поделилась с поклонниками в своем Twitter. В финале Гран-при она встретится с Алиной Загитовой иСатоко Мияхара. Имена еще трех соперниц станут известны после французского этапа."Мой единственный шанс получить золото в Ванкувере —ограбить там ювелирный магазин", – написала 21-летняя Елизавета.Финал Гран-при сезона-2018/19 пройдет в Ванкувере с 5 по 9декабря 2018 года. Напомним, на четвертом этапе Гран-при в японской Хиросиме заняла третье место в одиночном катании. Россиянка за свое выступление получила219 баллов, пишетЕлизаветаТуктамышева в этом сезоне особенно запомнилась болельщикамвыступлением на этапе Skate Canada. Российская фигуристка разделась на льду ивыиграла турнир. Позже ее примеру последовала Софья Евдокимова, выступающая впаре с Егором Базиным. Однако танцорам этот прием, к сожалению, не помогподняться на пьедестал.Чемпионка мира и Европы объяснила, почему российскиефигуристы начали раздеваться на льду. По словам , в России слишкомжарко – уже конец ноября, а до сих пор нет снега. Вот и приходится девушкамосвобождаться от лишней одежды, нашла шутливое объяснение Туктамышева.