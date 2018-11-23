Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не питает особых
надежд на золото Гран-при. Единственный способ увезти из Ванкувера драгоценный
металл – ограбить ювелирный магазин, шутит спортсменка.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не питает особых
надежд на золото Гран-при. Единственный способ увезти из Ванкувера драгоценный
металл – ограбить ювелирный магазин, шутит спортсменка.
Своими ожиданиями от соревнований в канадском Ванкувере
Туктамышева поделилась с поклонниками в своем Twitter. В финале Гран-при она встретится с Алиной Загитовой и
Сатоко Мияхара. Имена еще трех соперниц станут известны после французского этапа.
"Мой единственный шанс получить золото в Ванкувере —
ограбить там ювелирный магазин", – написала 21-летняя Елизавета.
Финал Гран-при сезона-2018/19 пройдет в Ванкувере с 5 по 9
декабря 2018 года. Напомним, на четвертом этапе Гран-при в японской Хиросиме заняла третье место в одиночном катании. Россиянка за свое выступление получила
219 баллов, пишет
ЕлизаветаТуктамышева в этом сезоне особенно запомнилась болельщикам
выступлением на этапе Skate Canada. Российская фигуристка разделась на льду и
выиграла турнир. Позже ее примеру последовала Софья Евдокимова, выступающая в
паре с Егором Базиным. Однако танцорам этот прием, к сожалению, не помог
подняться на пьедестал.
Чемпионка мира и Европы объяснила, почему российские
фигуристы начали раздеваться на льду. По словам , в России слишком
жарко – уже конец ноября, а до сих пор нет снега. Вот и приходится девушкам
освобождаться от лишней одежды, нашла шутливое объяснение Туктамышева.