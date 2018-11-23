Экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заинтриговала поклонников. Пианистка туманно прокомментировала суровое решение Фемиды.

Экс-супруга актераАрмена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заинтриговалапоклонников. Пианистка туманно прокомментировала суровое решение Фемиды.В личном аккаунте Facebook Виталина опубликовала фрагмент текста песниИгоря Талькова "Всему свое время". Также знаменитость отметила, что "приговор"будет обсуждаться на шоу у Андрея Малахова, к которому она направилась почти сразу после заседания суда."И если с тобою играетсудьба, / Ненадо грустить. / Ведь жизнь нам дана / Всего лишь одна – / Так надо же жить?!!/ Над каждым горит, / И тайнухранит / Святая звезда, / И знает когда / Твой путь озарить – / Знает когда", – написалаЦымбалюк-Романовская, сопроводив текст собственным снимком, на котором онапозирует на диване, в студии программы "Прямой эфир".Напомним, на днях Мировойсуд Москвы приговорил Виталину к 250часам обязательных работ по статье о нарушении тайны личной жизни.Кроме того, с нее решено взыскать за моральный вред в счет Джигарханяна200 тысяч рублей.Напомним, по версииследствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинетесупруга, позже передав видеозапись ток-шоу. По словам свидетеля обвинения ЭлиныМазур, камера работала полгода. Виталина якобы объяснила ее установкунеобходимостью следить за делами мужа.Пианистка виновной себя не считает, однакодемонстрирует полную готовность исполнить решение судьи. Экс-супруга народногоартиста готова мести улицы горячо любимой столицы.