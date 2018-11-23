Проекту строительства полигона пройти повторную экспертизу в Росприроднадзоре

Проекту строительства полигона пройти повторную экспертизу в РосприроднадзореПроект строительства мусорного полигона под Костромой, представленный компанией «ЭТМ» на госэкспертизу, отправлен на доработку. Проект предполагает строительство мусорного полигона неподалеку от деревни Кузьмищи.Инвестор самостоятельно определил эту площадку как оптимальную с точки зрения логистики. На современный полигон должны поступать отходы, прошедшие обезвреживание на сортировочном комплексе. По данным инвесторов, при проектировании использовались технологии, которые сводят воздействие на экологию к минимуму.Тем не менее, с первого раза государственную экспертизу пройти не удалось. 23 ноября стало известно, что управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям экологическое заключение по проекту не выдало. Проект был направлен на доработку в связи с тем, что компания не предоставила полный пакет документов. Кроме того, не проведен ряд исследований.