Проекту строительства полигона пройти повторную экспертизу в Росприроднадзоре
Проекту строительства полигона пройти повторную экспертизу в Росприроднадзоре
Проект строительства мусорного полигона под Костромой, представленный компанией «ЭТМ» на госэкспертизу, отправлен на доработку. Проект предполагает строительство мусорного полигона неподалеку от деревни Кузьмищи.
Инвестор самостоятельно определил эту площадку как оптимальную с точки зрения логистики. На современный полигон должны поступать отходы, прошедшие обезвреживание на сортировочном комплексе. По данным инвесторов, при проектировании использовались технологии, которые сводят воздействие на экологию к минимуму.
Тем не менее, с первого раза государственную экспертизу пройти не удалось. 23 ноября стало известно, что управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям экологическое заключение по проекту не выдало. Проект был направлен на доработку в связи с тем, что компания не предоставила полный пакет документов. Кроме того, не проведен ряд исследований.