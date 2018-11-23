Украинцы нашли новый повод для радости. Очередная перемога предсказуемо связана с Крымским мостом. В Незалежной заявили, что трасса из-за неустойчивого грунта якобы начала проседать, а раз так, то дорогу неминуемо ждет обрушение.

Украинцы нашли новый повод для радости. Очередная "перемога"предсказуемо связана с Крымским мостом. В Незалежной заявили, что трассаиз-за неустойчивого грунта якобы начала проседать, а раз так, то дорогу неминуемо ждет обрушение."Сенсационную"новость о проседании моста распространило украинское Министерство повопросам временно оккупированных территорий – известный поставщик фейковв медийное пространство. В ведомстве сослались на снимки изкосмоса. В итоге украинцы сделали вывод, что частичнопроседает, частично поднимается: одни объекты уходят вниз со скоростью89 миллиметров в год, а другие идут вверх со скоростью 52 миллиметра.Украинскоеминистерство сослалось на неких экспертов, которые заявили, чтовертикальное смещение арок Керченского моста говорит о нестабильностиморского дна в тех местах, где установлены опоры трассы. В ведомстве резюмировали, что проезд по мосту может угрожать жизни людей.На благодатной теме дороги через Керченский пролив потопталосьи пропагандистское издание "Крым. Реалии", рассказывающее украинцам об"ужасах жизни в оккупированном Крыму". Издание опубликовало комментарийпрофессора Института водных проблем Российской академии наук Владимира Дебольского."Вертикальныесмещения на 8 сантиметров – проседание или подъем – конечно, можносразу заметить на полотне. Опоры делаются такие, что для пролетов эти8-10 сантиметров учитываются, все это предусматривается", – отметилэксперт. По его словам, за любыми смещениями трассы через Керченскийпролив ведется пристальное наблюдение.Дебольскийотметил, что для этого устанавливаются датчики, которые позволяютоценить степень проседания конструкций Крымского моста. При этом ученыйподверг сомнению заявления украинцев, которые увидели8-сантиметровое проседание из космоса. "Конечно, вы такие молодцы,если это умеете, однако я в это не верю. Я знаю, на что способныспутники, и сильно сомневаюсь, что на такое", – иронизировал специалист.На новую байку из Незалежнойотреагировали и пользователи Сети. "Украинцы разразились новойнебылицей: теперь Крымский мост, оказывается, "просел". Занятьсяэкономикой, закончить войну, починить дороги и мосты? Нее, зачем,гораздо веселее выдумать очередной фейк, а потом в него уверовать.Больные люди", – с негодованием написал пользователь Twitter Константин Симонов.Ранее "Дни.ру" уже упоминали о возможных проблемах трассы из-за неустойчивого грунта в Керченском проливе и обращались за комментариями в инфоцентр "Крымский мост". Там признали, что геология под объектом действительно непростая – много слабых илистых грунтов.Однакодо начала строительства проводились многомесячныеинженерно-геологические изыскания, под каждую авто– и железнодорожнуюопору бурили геологическую скважину, отбирали пробы – веласькропотливая работа по изучению архивов исследований прошлых лет. Крометого, выбирались специальные типы свай, которые могут достать до твердойпороды. Длина некоторых составляет 105 метров.Напомним,движение по автомобильной части трассы открыл в мае этого годапрезидент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченскийпролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение поКрымскому мосту для всех автомобилистов.целом с момента запуска автомобильного движения по трассе черезКерченский пролив проехали более транспортных средств. В настоящее времяпродолжается сооружение железнодорожной части, которая будет открыта вследующем году.