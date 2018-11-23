Телевидению нужна прямая цензура. К такому выводы пришли депутаты российского парламента после скандалов в ток-шоу Андрей Малахов. Прямой эфир.

Телевидению нужна прямая цензура. К такому выводы пришлидепутаты российского парламента после скандалов в ток-шоу "Андрей Малахов.Прямой эфир".Форматы шоу, заимствованные у коллег из Европы, опустилиуровень российского зрителя "до плинтуса". Пример – продавецголландских телепроектов "Эндэмол", который приглашал в программы людейс нетрадиционной ориентацией и позволял им целоваться перед камерами. Ксожалению, формат программ, подобных шоу Малахова, прижился в России, отметил члендумской фракции "Единой России" Николай Земцов.По мнению парламентария, еще не поздно все исправить. Нужно ввести цензуру и запрещать некоторыепроявления "свободы" – которая на деле является распущенностью ибестактностью.Напомним, скандал в обществе разгорелся после очередных выпусков программы . Вэфире передачи 63-летняя Екатерина Терешкович избила родную дочь, приревновавее к своему мужу, 37-летнему Гогену Солнцеву.Свое решение проблемы предложил депутат от ЛДПР АлександрШерин. Он уверен, что нужно работать над созданием альтернативных программ,которые бы расширяли кругозор. А не заполнять эфир "отвратительнымиальфонсами", которые устроили свою жизнь фиктивным браком с женщинами,годящимся им в бабушки, приводит мнение парламентарияВиноваты в таком положении дел "васьки", которыеуправляют телеканалами, убежден член "Справедливой России" Олег Нилов.По его словам, руководство каналов не только хорошо зарабатывает на программах, подобных шоу но еще и пытается "переформатировать" сознание россиян. Потомуэфир и заполнила низкопробная пошлятина – такая, как "Андрей Малахов. Прямой эфир", сказал парламентарий в интервью порталу