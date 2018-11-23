Телевидению нужна прямая цензура. К такому выводы пришли
депутаты российского парламента после скандалов в ток-шоу Андрей Малахов.
Прямой эфир.
Телевидению нужна прямая цензура. К такому выводы пришли
депутаты российского парламента после скандалов в ток-шоу "Андрей Малахов.
Прямой эфир".
Форматы шоу, заимствованные у коллег из Европы, опустили
уровень российского зрителя "до плинтуса". Пример – продавец
голландских телепроектов "Эндэмол", который приглашал в программы людей
с нетрадиционной ориентацией и позволял им целоваться перед камерами. К
сожалению, формат программ, подобных шоу Малахова, прижился в России, отметил член
думской фракции "Единой России" Николай Земцов.
По мнению парламентария, еще не поздно все исправить. Нужно ввести цензуру и запрещать некоторые
проявления "свободы" – которая на деле является распущенностью и
бестактностью.
Напомним, скандал в обществе разгорелся после очередных выпусков программы . В
эфире передачи 63-летняя Екатерина Терешкович избила родную дочь, приревновав
ее к своему мужу, 37-летнему Гогену Солнцеву.
Свое решение проблемы предложил депутат от ЛДПР Александр
Шерин. Он уверен, что нужно работать над созданием альтернативных программ,
которые бы расширяли кругозор. А не заполнять эфир "отвратительными
альфонсами", которые устроили свою жизнь фиктивным браком с женщинами,
годящимся им в бабушки, приводит мнение парламентария
Виноваты в таком положении дел "васьки", которые
управляют телеканалами, убежден член "Справедливой России" Олег Нилов.
По его словам, руководство каналов не только хорошо зарабатывает на программах, подобных шоу но еще и пытается "переформатировать" сознание россиян. Потому
эфир и заполнила низкопробная пошлятина – такая, как "Андрей Малахов. Прямой эфир", сказал парламентарий в интервью порталу