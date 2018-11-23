Примадонна высказалась о крахе отношений солистки А’Студио Кети Топурии и рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Алла Борисовна поддержала молодую коллегу в трудный период жизни.

Примадоннавысказалась о крахе отношений солистки "А’Студио" Кети Топуриии рэпера Гуфа (АлексеяДолматова). Алла Борисовна поддержала молодую коллегу в трудный периоджизни.Кети подтвердила слухи орасставании с музыкантом на своей странице в Instagram. Певица излиладушу подписчикам, признавшись в страхах."Я всегда жутко бояласьодиночества, никогда одна не оставалась… А сейчас понимаю, что это ошибка, чтострах остаться одной – это страх встречи с собой… А сейчас, знаете, мне сталокомфортно наедине с собой, хоть и бывает грустно, но я подружилась с собой,научилась себя слышать", – написала Топурия. При этом она пожелала фолловерам находитьвремя, чтобы побыть наедине с собой.В комментариях к публикацииартистку поддержали не только поклонники, но коллеги. Среди них оказалась иАлла Пугачева. "Силы небесные с тобой. Ты не одна", – поддержалаисполнительницу Примадонна. Отреагировали сердечками на пост Кети также Глюк'оZа, Вера Брежнева, Стас Пьеха и другие.Как писали "Дни.ру", недавнофанатка рэпера из Екатеринбурга Яна Шевцова распространила в Сети переписку сартистом и его аудиосообщения, которые говорят о том, что между ними былаинтимная связь. После этого многие заговорили о том, что Гуф и Кети Топуриярасстались.Напомним, слухи оботношениях солистки группы "А’Студио" ирэпера появились в январе 2017года, когда певица еще состояла в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Но после того,как Кети и Гуфа заметили вместе на отдыхе, и артистка развелась, Долматов иТопурия перестали скрывать отношения.