Примадонна
высказалась о крахе отношений солистки А’Студио Кети Топурии
и рэпера Гуфа (Алексея
Долматова). Алла Борисовна поддержала молодую коллегу в трудный период
жизни.
Примадонна
высказалась о крахе отношений солистки "А’Студио" Кети Топурии
и рэпера Гуфа (Алексея
Долматова). Алла Борисовна поддержала молодую коллегу в трудный период
жизни.
Кети подтвердила слухи о
расставании с музыкантом на своей странице в Instagram. Певица излила
душу подписчикам, признавшись в страхах.
"Я всегда жутко боялась
одиночества, никогда одна не оставалась… А сейчас понимаю, что это ошибка, что
страх остаться одной – это страх встречи с собой… А сейчас, знаете, мне стало
комфортно наедине с собой, хоть и бывает грустно, но я подружилась с собой,
научилась себя слышать", – написала Топурия. При этом она пожелала фолловерам находить
время, чтобы побыть наедине с собой.
В комментариях к публикации
артистку поддержали не только поклонники, но коллеги. Среди них оказалась и
Алла Пугачева. "Силы небесные с тобой. Ты не одна", – поддержала
исполнительницу Примадонна. Отреагировали сердечками на пост Кети также Глюк'оZа, Вера Брежнева, Стас Пьеха и другие.
Как писали "Дни.ру", недавно
фанатка рэпера из Екатеринбурга Яна Шевцова распространила в Сети переписку с
артистом и его аудиосообщения, которые говорят о том, что между ними была
интимная связь. После этого многие заговорили о том, что Гуф и Кети Топурия
расстались.
Напомним, слухи об
отношениях солистки группы "А’Студио" и
рэпера появились в январе 2017
года, когда певица еще состояла в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Но после того,
как Кети и Гуфа заметили вместе на отдыхе, и артистка развелась, Долматов и
Топурия перестали скрывать отношения.