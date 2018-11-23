Президент России Владимир Путин в Крыму на расширенном заседании президиума Госсовета по реализации майского указа призвал добиваться прорыва в медицине, образовании, инфраструктуре и других сферах. Глава государства подчеркнул, что россиянам нужны конкретные результаты выполнения его поручений.

ПрезидентРоссии Владимир Путин в Крыму на расширенном заседании президиумаГоссовета по реализации майского указа призвал добиваться прорыва вмедицине, образовании, инфраструктуре и других сферах. Глава государстваподчеркнул, что россиянам нужны конкретные результаты выполнения егопоручений.Президентотметил, что дело не в указе самом по себе и не в национальныхпроектах. "Дело в результатах работы. Нам нужны конкретные результаты!" -обратился к собравшимся Путин.Главагосударства призвал добиваться прорыва по таким направлениям, какздравоохранение, социальная инфраструктура и образование. "Именнопрорыва по таким важнейшим направлениям как здравоохранение,образование, инфраструктура и многое другое, но именно для того, чтобыситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали лучше", – сказалроссийский лидер.Обратившись к чиновникам, президент призвалих называть реальный уровень зарплат и пенсий в стране. По его словам,показатели не должны быть усредненными в отчетах, необходимо, чтобы этобыли реальные деньги.качестве примера показателей, не соответствующих действительности,Путин назвал ситуацию с дорогами. Президент призвал обратить внимание накачество дорожного полотна. "Увеличить количество дорог, скажем, с30-35% до 40-45%, довести до нормативного состояния... Не очень понятно,ям не будет больше на дорогах, или они останутся, и просто изменятнормативы", – сказал глава государства.Присутствовавшиев зале внимательно слушали президента. Некоторые из собравшихся, судяпо фотографиям, немного приуныли. Лица их сосредоточены, поза -напряженная, а глаза устремлены вниз. Другие, наоборот, судя пофотоотчету журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, пребывают внеплохом расположении духа, смеются и улыбаются."Новыйформат президиума Госсовета выглядит так: губернаторы сидят потематическим столикам, президент по центру, но подсаживается к каждому. Ивсе без галстуков", – написал корреспондент на своей странице в Twitter.