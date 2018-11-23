Президент
России Владимир Путин в Крыму на расширенном заседании президиума
Госсовета по реализации майского указа призвал добиваться прорыва в
медицине, образовании, инфраструктуре и других сферах. Глава государства
подчеркнул, что россиянам нужны конкретные результаты выполнения его
поручений.
Президент
России Владимир Путин в Крыму на расширенном заседании президиума
Госсовета по реализации майского указа призвал добиваться прорыва в
медицине, образовании, инфраструктуре и других сферах. Глава государства
подчеркнул, что россиянам нужны конкретные результаты выполнения его
поручений.
Президент
отметил, что дело не в указе самом по себе и не в национальных
проектах. "Дело в результатах работы. Нам нужны конкретные результаты!" -
обратился к собравшимся Путин.
Глава
государства призвал добиваться прорыва по таким направлениям, как
здравоохранение, социальная инфраструктура и образование. "Именно
прорыва по таким важнейшим направлениям как здравоохранение,
образование, инфраструктура и многое другое, но именно для того, чтобы
ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали лучше", – сказал
российский лидер.
Обратившись к чиновникам, президент призвал
их называть реальный уровень зарплат и пенсий в стране. По его словам,
показатели не должны быть усредненными в отчетах, необходимо, чтобы это
были реальные деньги.
В
качестве примера показателей, не соответствующих действительности,
Путин назвал ситуацию с дорогами. Президент призвал обратить внимание на
качество дорожного полотна. "Увеличить количество дорог, скажем, с
30-35% до 40-45%, довести до нормативного состояния... Не очень понятно,
ям не будет больше на дорогах, или они останутся, и просто изменят
нормативы", – сказал глава государства.
Присутствовавшие
в зале внимательно слушали президента. Некоторые из собравшихся, судя
по фотографиям, немного приуныли. Лица их сосредоточены, поза -
напряженная, а глаза устремлены вниз. Другие, наоборот, судя по
фотоотчету журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, пребывают в
неплохом расположении духа, смеются и улыбаются.
"Новый
формат президиума Госсовета выглядит так: губернаторы сидят по
тематическим столикам, президент по центру, но подсаживается к каждому. И
все без галстуков", – написал корреспондент на своей странице в Twitter.