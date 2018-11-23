Россияне должны видеть конкретные результаты работы властей по выполнению национальных проектов, считает президент Владимир Путин.

Россияне должны видеть конкретные результаты работы властей по выполнению национальных проектов, считает президент Владимир Путин.На заседании Госсовета, посвященного выполнению майского указа президента, глава государства напомнил о задачах, которые были поставлены: добиться прорыва в здравоохранении, образовании и вопросах инфраструктуры."Именно для того, чтобы ситуация в стране менялась к лучшему, чтобы люди стали жить лучше", — подчеркнул Путин, передает РИА Новости.По его словам, нужно "не формулировки красивые писать на бумажке", а нужно сделать так, чтобы все эти изменения дошли до каждого человека, чтобы люди это почувствовали, в том числе, и на уровне заработной платы, и на пенсиях.Показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных, отметил президент."Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно", — подытожил Владимир Путин.