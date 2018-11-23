Российскому лидеру Владимиру Путину предложили возглавить Украину. Правда, выдвинули при этом ряд невыполнимых условий.

Российскому лидеру Владимиру Путину предложили возглавитьУкраину. Правда, выдвинули при этом ряд невыполнимых условий.После грядущих президентских выборов на Украине страну могбы возглавить Владимир Путин. С таким заявлением выступила скандально известнаяукраинская журналистка Янина Соколова в своей авторской программе.Свою идею она высказала в форме прямой речи к президентуРоссии, обращаясь к путину на "ты". Соколова озвучила "условия",при которых она согласится, чтобы страной управлял : российский лидердолжен прибыть на майдан в Киеве и принести клятву на конституции Украины и насале.Соколова постоянно эпатирует украинскую публику своими"откровениями" – и не только о Путине. Как-то Янина заявила, что представитель МИД РоссииМария Захарова – зебра, а патриарх Кирилл – буддист.На днях замерзающей без газа Украине был нанесен еще одинудар. Президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Эрдоган – участвовалив церемонии завершения строительства морской части газопровода "Турецкийпоток". В Незалежной по этому поводу был легкий траур.Как отмечают эксперты, перспектива запуска газопровода вскором будущем напрямую отразится на судьбе президента Украины. Петр Порошенкоедва ли сможет победить на грядущих выборах главы государства. Так что призывы к Путину возглавить страну – пусть и ироничные – не лишены смысла.