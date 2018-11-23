Российскому лидеру Владимиру Путину предложили возглавить
Украину. Правда, выдвинули при этом ряд невыполнимых условий.
Российскому лидеру Владимиру Путину предложили возглавить
Украину. Правда, выдвинули при этом ряд невыполнимых условий.
После грядущих президентских выборов на Украине страну мог
бы возглавить Владимир Путин. С таким заявлением выступила скандально известная
украинская журналистка Янина Соколова в своей авторской программе.
Свою идею она высказала в форме прямой речи к президенту
России, обращаясь к путину на "ты". Соколова озвучила "условия",
при которых она согласится, чтобы страной управлял : российский лидер
должен прибыть на майдан в Киеве и принести клятву на конституции Украины и на
сале.
Соколова постоянно эпатирует украинскую публику своими
"откровениями" – и не только о Путине. Как-то Янина заявила, что представитель МИД России
Мария Захарова – зебра, а патриарх Кирилл – буддист.
На днях замерзающей без газа Украине был нанесен еще один
удар. Президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Эрдоган – участвовали
в церемонии завершения строительства морской части газопровода "Турецкий
поток". В Незалежной по этому поводу был легкий траур.
Как отмечают эксперты, перспектива запуска газопровода в
скором будущем напрямую отразится на судьбе президента Украины. Петр Порошенко
едва ли сможет победить на грядущих выборах главы государства. Так что призывы к Путину возглавить страну – пусть и ироничные – не лишены смысла.