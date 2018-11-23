Российские ученые из Университета ИТМО разработали новый
метод лечения онкологического заболевания. Они создали уникальные наночастицы,
которые будут уничтожать пораженные клетки.
Российские ученые из Университета ИТМО разработали новый
метод лечения онкологического заболевания. Они создали уникальные наночастицы,
которые будут уничтожать пораженные клетки.
Эти частицы представляют собой полые структуры с оболочкой
из полимерных нитей и вкраплений из оксида титана и серебра. Они будут работать
по принципу гранаты: при воздействии лазером их оболочка разрушится, и все содержимое
– лекарственный препарат – выйдет наружу. Отмечается, что здоровые ткани не
пострадают от воздействия препарата.
Известно, что ученые по всему миру уже давно используют
наночастицы в борьбе с опухолью и инфекционными заболеваниями. Эти структуры могут доставлять опасные токсины внутрь опухоли или в очаг инфекции или же прикрепляться
к зараженным клеткам и становиться мишенью для лазера, которые
уничтожает плохие ткани. Ученые решили объединить два этих свойства в новых наночастицах.
Один из основателей проекта Екатерина Снорб рассказала, что это
направление поможет не только для доставки лекарства, но и создания компьютера, в котором будут использоваться биологические молекулы.
"Данное направление интересно не только для доставки
лекарств, но и создания компьютера, в котором вместо обычных кремниевых чипов
будут использоваться биологические молекулы. Это откроет дорогу для
высокоточного контроля химических процессов, "умных" лекарств и
управления молекулярными машинами", – передает ее слова пресс-служба
Российского научного фонда.
Ранее специалисты из Института исследования рака в
Великобритании выяснили, что сахар манноза замедляет развитие злокачественной
опухоли и усиливает эффективность действия химиотерапии. Заменитель глюкозы
также помогает избежать ожирения.
Раковые клетки потребляют огромное количество глюкозы для
роста. В свою очередь манноза может блокировать поступление углеводов в
зараженные ткани. В то же время этот сахар не влияет на способность здоровых
клеток поглощать глюкозу.