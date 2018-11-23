Российские ученые из Университета ИТМО разработали новый метод лечения онкологического заболевания. Они создали уникальные наночастицы, которые будут уничтожать пораженные клетки.

Российские ученые из Университета ИТМО разработали новыйметод лечения онкологического заболевания. Они создали уникальные наночастицы,которые будут уничтожать пораженные клетки.Эти частицы представляют собой полые структуры с оболочкойиз полимерных нитей и вкраплений из оксида титана и серебра. Они будут работатьпо принципу гранаты: при воздействии лазером их оболочка разрушится, и все содержимое– лекарственный препарат – выйдет наружу. Отмечается, что здоровые ткани непострадают от воздействия препарата.Известно, что ученые по всему миру уже давно используютнаночастицы в борьбе с опухолью и инфекционными заболеваниями. Эти структуры могут доставлять опасные токсины внутрь опухоли или в очаг инфекции или же прикреплятьсяк зараженным клеткам и становиться мишенью для лазера, которыеуничтожает плохие ткани. Ученые решили объединить два этих свойства в новых наночастицах.Один из основателей проекта Екатерина Снорб рассказала, что этонаправление поможет не только для доставки лекарства, но и создания компьютера, в котором будут использоваться биологические молекулы."Данное направление интересно не только для доставкилекарств, но и создания компьютера, в котором вместо обычных кремниевых чиповбудут использоваться биологические молекулы. Это откроет дорогу длявысокоточного контроля химических процессов, "умных" лекарств иуправления молекулярными машинами", – передает ее слова пресс-службаРоссийского научного фонда.Ранее специалисты из Института исследования рака вВеликобритании выяснили, что сахар манноза замедляет развитие злокачественнойопухоли и усиливает эффективность действия химиотерапии. Заменитель глюкозытакже помогает избежать ожирения.Раковые клетки потребляют огромное количество глюкозы дляроста. В свою очередь манноза может блокировать поступление углеводов взараженные ткани. В то же время этот сахар не влияет на способность здоровыхклеток поглощать глюкозу.