Предвыборная кампания набирает обороты на Украине. Правда, со своим колоритом. Так, киевские власти, не стесняясь, распилили в свою пользу бюджет, выделив Порошенко немалые деньги, а заодно решили переписать Конституцию, утвердив курс на вступление в НАТО и ЕС. Все это сегодня провернула Верховная Рада. Впрочем, заседание запомнилось другим. Депутаты не столько работали, сколько прямо на рабочих местах играли в игры, увлекались горячительными напитками и даже просмотром порно.

Предвыборная кампания набирает обороты на Украине. Правда, со своим колоритом. Так, киевские власти, не стесняясь, распилили в свою пользу бюджет, выделив Порошенко немалые деньги, а заодно решили переписать Конституцию, утвердив курс на вступление в НАТО и ЕС. Все это сегодня провернула Верховная Рада. Впрочем, заседание запомнилось другим. Депутаты не столько работали, сколько прямо на рабочих местах играли в игры, увлекались горячительными напитками и даже просмотром порно.Глубокая ночь. Верховная Рада. Заседание длится уже несколько часов. Одни депутаты играют в шахматы на планшете. Другие спят, облокотившись вперед. Третьи — откинувшись назад. Кто-то пьет кофе. Впрочем, что на самом деле в стаканах — одним депутатам известно. На мобильном телефоне депутата Андрея Денисенко украинские журналисты смогли рассмотреть не только откровенные фотографии, но еще и определили жанр. В день голосования за бюджет и НАТО народный депутат Андрей Денисенко рассматривал хранящиеся у него в смартфоне порно категории "БДСМ".Всеволод Филимоненко, обративший внимание на увлечения депутата, регулярно наблюдает за нардепами из "ложи для прессы" — балкон над залом заседания, куда пускают журналистов. Человек с растопыренными локтями, на манер головорезов из 90-х — депутат Борисла Береза, бывший глава информотдела "Правого сектора" (запрещен в РФ). Ему не понравилось, что журналисты наблюдают за депутатами.По протоколу в это время депутаты работали над поправками в Конституцию Украины, закрепляющими курс на вступление в Евросоюз и НАТО. А так же принимали бюджет. Журналисты и некоторые депутаты заметили, что в документе неожиданно появилась строчка: "Миллиард гривен на специальный фонд президента Порошенко"."Вы понимаете, что с наших с вами налогов кроме субсидий мы еще отдаем, а это наши с вами деньги, Порошенко деньги для того, чтобы он мог реально подкупать граждан, которые мало обеспечены", — говорит депутат Верховной Рады Украины Виктор Чумак."Это зашквар будет, если так делать. Я не думаю, что президент дойдет до того, что будет покупать автобусы и писать на них "от президента", — считает депутат Верховной Рады Украины Олег Медуница. — У нас когда-то Юлия Владимировна так делала, и закончилось все это для Юлии Владимировны не совсем позитивно".Депутаты разошлись в 6 утра, и на следующем пленарном заседании через несколько часов Парубий сидел перед пустым залом. В этот раз за так называемыми "кнопкодавами" никто не следил, и воткнув карточки депутатов в пустующие рабочие места депутатов, на экране Верховной Рады загорелось. В зале зарегистрировано 237 человек.Настоящие депутаты начали появляться ближе к вечеру. В это время в Раде появился Филарет. Формально — для участия в заседании по Голодомору. На деле — чтобы напомнить о так называемом Объединительном Соборе. Собор — обязательный этап для предоставления Украине автокефалии. Он должен был состояться накануне, но в итоге в очередной раз был перенесен — пока на декабрь.