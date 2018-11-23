Госкорпорация Росатом в текущем году выполнила на 100%
обязательства по государственному оборонному заказу. Об этом сообщил
журналистам вице-премьер России Юрий Борисов.
Госкорпорация "Росатом" в текущем году выполнила на 100%
обязательства по государственному оборонному заказу. Об этом сообщил
журналистам вице-премьер России Юрий Борисов.
Один из главных приоритетов в работе атомной отрасли – обеспечение
обороноспособности России. Совместно с Министерством обороны и воинскими
частями, составляющими ядерный щит страны, государственная корпорация
"Росатом" гарантируют реализацию политики России по ядерному
сдерживанию.
Госкорпорация выполняет обязательства по оборонному
заказу в рамках развития вооружений стратегического назначения. Вместе с
тем "Росатом" принимает участие в создании неядерного типа вооружений.
Оборонный комплекс "Росатома" поддерживает уже имеющиеся ядерные заряды и
в случае необходимости проводит их модернизацию.
В условиях
безъядерных испытаний госкорпорация ответственна за постановку на боевое
дежурство более качественных и совершенных зарядов.
Стоит
отметить, что "Росатом" – это единственная структура, которая всегда
полностью выполняет государственный оборонный заказ. Об этом ранее
заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей
Кириенко. Он возглавлял отечественную атомную отрасль 11 лет – с 2005 по
2016 годы.
Напомним, ранее "Дни.ру" о начале
изготовления на Чепецком механическом заводе (часть топливной компании
"Росатома" "ТВЭЛ") пилотных образцов сверхпроводящих проводов,
предназначенных для Кольцевого коллайдера будущего (Future circular
collider, FCC) – самого большого в мире ускорителя частиц.
Производство
ведется в рамках соглашения между АО "ТВЭЛ" и Европейской организацией
по ядерным исследованиям (CERN). До конца текущего года на ЧМЗ изготовят
четыре варианта сверхпроводников, после чего они пройдут
квалификационные испытания.