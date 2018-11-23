Госкорпорация Росатом в текущем году выполнила на 100% обязательства по государственному оборонному заказу. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Юрий Борисов.

Госкорпорация "Росатом" в текущем году выполнила на 100%обязательства по государственному оборонному заказу. Об этом сообщилжурналистам вице-премьер России Юрий Борисов.Один из главных приоритетов в работе атомной отрасли – обеспечениеобороноспособности России. Совместно с Министерством обороны и воинскимичастями, составляющими ядерный щит страны, государственная корпорация"Росатом" гарантируют реализацию политики России по ядерномусдерживанию.Госкорпорация выполняет обязательства по оборонномузаказу в рамках развития вооружений стратегического назначения. Вместе стем "Росатом" принимает участие в создании неядерного типа вооружений.Оборонный комплекс "Росатома" поддерживает уже имеющиеся ядерные заряды ив случае необходимости проводит их модернизацию.В условияхбезъядерных испытаний госкорпорация ответственна за постановку на боевоедежурство более качественных и совершенных зарядов.Стоитотметить, что "Росатом" – это единственная структура, которая всегдаполностью выполняет государственный оборонный заказ. Об этом ранеезаявил первый замруководителя администрации президента России СергейКириенко. Он возглавлял отечественную атомную отрасль 11 лет – с 2005 по2016 годы.Напомним, ранее "Дни.ру" о началеизготовления на Чепецком механическом заводе (часть топливной компании"Росатома" "ТВЭЛ") пилотных образцов сверхпроводящих проводов,предназначенных для Кольцевого коллайдера будущего (Future circularcollider, FCC) – самого большого в мире ускорителя частиц.Производствоведется в рамках соглашения между АО "ТВЭЛ" и Европейской организациейпо ядерным исследованиям (CERN). До конца текущего года на ЧМЗ изготовятчетыре варианта сверхпроводников, после чего они пройдутквалификационные испытания.