В эстонском Таллине продолжается чемпионат Европы по керлингу. В пятницу состоялись полуфинальные матчи. Женская сборная России не смогла пробиться в финал соревнования, потерпев поражение от команды Швеции.

В эстонском Таллине продолжается чемпионат Европы по керлингу. В пятницу состоялись полуфинальные матчи. Женская сборная России не смогла пробиться в финал соревнования, потерпев поражение от команды Швеции.Российские керлингистки в лице скипа Алины Ковалевой, Анастасии Брызгаловой, Галины Арсенькиной и Екатерины Кузьминой уступили шведкам со счетом 4:7 (0:0, 0:4, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1, 2:0, 0:1, 1:0). В другой полуфинальной паре сборная Швейцарии выиграла поединок против Германии (6:4).Таким образом, женская сборная России поборется за бронзу чемпионата Европы. Соперником российской команды станут немки. Встреча состоится 23 ноября.